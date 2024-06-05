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Путин рассказал о попытках урегулирования конфликта на Украине мирным путем
Путин рассказал о попытках урегулирования конфликта на Украине мирным путем - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал о попытках урегулирования конфликта на Украине мирным путем
Россия предприняла все усилия, чтобы найти формулу урегулирования на Украине мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:57
2024-06-05T22:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Россия предприняла все усилия, чтобы найти формулу урегулирования на Украине мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин. "Россия предприняла все усилия для того, чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами - в 2015 году в Минске подписали так называемые Минские соглашения, которые были, кстати говоря, конституированы решением совета безопасности ООН", - сказал он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Президент добавил, что это делало документ необходимым к исполнению, однако Украина решила пойти вооруженным путем. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950811125.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, минск, владимир путин, оон
ПМЭФ-2024, В мире, Россия, Украина, Минск, Владимир Путин, ООН
Путин рассказал о попытках урегулирования конфликта на Украине мирным путем
Путин заявил, что Россия предприняла все усилия для урегулирования на Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Россия предприняла все усилия, чтобы найти формулу урегулирования на Украине мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Россия предприняла все усилия для того, чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами - в 2015 году в Минске
подписали так называемые Минские соглашения, которые были, кстати говоря, конституированы решением совета безопасности ООН
", - сказал он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Президент добавил, что это делало документ необходимым к исполнению, однако Украина решила пойти вооруженным путем.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.