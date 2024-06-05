В США сделали неожиданное заявление об Украине
Hill: конфликт на Украине никогда бы не случился без вмешательства США
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Между Россией и Украиной не было бы военного столкновения, если бы США не решили вмешаться и спровоцировать этот конфликт, пишет обозреватель американского издания The Hill Бенджамин Аяньян.
"Вместо того, чтобы и дальше отправлять миллиарды долларов на Украину и помогать ей наносить удары по территории России, США должны полностью пересмотреть свое участие в Восточной Европе. Ведь без американского вмешательства нынешний конфликт <....> никогда бы не произошел", — отметил он.
Аяньян напомнил, что, по признанию генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия в 2021 году направила в альянс проект договора с требованием отказаться от дальнейших планов расширения. Отказ Запада привел к тому, что началась спецоперация, добавил он. Кроме того, подчеркнул эксперт, американское вмешательство в дела Украины оказалось неприемлемым для России.
"Каждый день США пытаются контролировать мир. <…> Американские вмешательства привели к ненужным смертям, разрушениям и геополитической нестабильности, разожгли ненависть к Западу, растратили миллиарды казенных долларов и подорвали конституционные права наших граждан", — заключил обозреватель.
Президент России Владимир Путин подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что, если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта, к тому же Америке незачем воевать на Украине, у нее полно своих проблем, для нее лучше было бы договориться с Россией, с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>