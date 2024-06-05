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В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 05.06.2024
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11:05 05.06.2024 (обновлено: 11:07 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/konflikt-1950595916.html
В США сделали неожиданное заявление об Украине
В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 05.06.2024
В США сделали неожиданное заявление об Украине
Между Россией и Украиной не было бы военного столкновения, если бы США не решили вмешаться и спровоцировать этот конфликт, пишет обозреватель американского... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:05
2024-06-05T11:07
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Между Россией и Украиной не было бы военного столкновения, если бы США не решили вмешаться и спровоцировать этот конфликт, пишет обозреватель американского издания The Hill Бенджамин Аяньян."Вместо того, чтобы и дальше отправлять миллиарды долларов на Украину и помогать ей наносить удары по территории России, США должны полностью пересмотреть свое участие в Восточной Европе. Ведь без американского вмешательства нынешний конфликт &lt;....&gt; никогда бы не произошел", — отметил он.Аяньян напомнил, что, по признанию генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия в 2021 году направила в альянс проект договора с требованием отказаться от дальнейших планов расширения. Отказ Запада привел к тому, что началась спецоперация, добавил он. Кроме того, подчеркнул эксперт, американское вмешательство в дела Украины оказалось неприемлемым для России."Каждый день США пытаются контролировать мир. &lt;…&gt; Американские вмешательства привели к ненужным смертям, разрушениям и геополитической нестабильности, разожгли ненависть к Западу, растратили миллиарды казенных долларов и подорвали конституционные права наших граждан", — заключил обозреватель.Президент России Владимир Путин подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что, если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта, к тому же Америке незачем воевать на Украине, у нее полно своих проблем, для нее лучше было бы договориться с Россией, с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, украина, сша, йенс столтенберг, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Украина, США, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
В США сделали неожиданное заявление об Украине

Hill: конфликт на Украине никогда бы не случился без вмешательства США

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Между Россией и Украиной не было бы военного столкновения, если бы США не решили вмешаться и спровоцировать этот конфликт, пишет обозреватель американского издания The Hill Бенджамин Аяньян.
"Вместо того, чтобы и дальше отправлять миллиарды долларов на Украину и помогать ей наносить удары по территории России, США должны полностью пересмотреть свое участие в Восточной Европе. Ведь без американского вмешательства нынешний конфликт <....> никогда бы не произошел", — отметил он.
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Аяньян напомнил, что, по признанию генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия в 2021 году направила в альянс проект договора с требованием отказаться от дальнейших планов расширения. Отказ Запада привел к тому, что началась спецоперация, добавил он. Кроме того, подчеркнул эксперт, американское вмешательство в дела Украины оказалось неприемлемым для России.
"Каждый день США пытаются контролировать мир. <…> Американские вмешательства привели к ненужным смертям, разрушениям и геополитической нестабильности, разожгли ненависть к Западу, растратили миллиарды казенных долларов и подорвали конституционные права наших граждан", — заключил обозреватель.
Президент России Владимир Путин подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что, если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта, к тому же Америке незачем воевать на Украине, у нее полно своих проблем, для нее лучше было бы договориться с Россией, с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияУкраинаСШАЙенс СтолтенбергВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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