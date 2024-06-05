https://ria.ru/20240605/kompleksy-1957168362.html

Два винодельческих комплекса за 4,8 млрд рублей появятся в Новороссийске

Два винодельческих комплекса за 4,8 млрд рублей появятся в Новороссийске - РИА Новости, 03.07.2024

Два винодельческих комплекса за 4,8 млрд рублей появятся в Новороссийске

Два винодельческих комплекса стоимостью свыше 4,8 миллиарда рублей построят в Новороссийске, соглашение о создании производства подписано в рамках... РИА Новости, 03.07.2024

2024-06-05T21:25

2024-06-05T21:25

2024-07-03T16:55

краснодарский край

новороссийск

краснодарский край

андрей коробка

андрей кравченко (государственный служащий)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Два винодельческих комплекса стоимостью свыше 4,8 миллиарда рублей построят в Новороссийске, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Новороссийске появятся два винодельческих комплекса. Соглашения о создании новых виноделен подписали сегодня в рамках ПМЭФ-2024 вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, глава Новороссийска Андрей Кравченко, представители инвесторов", - говорится в сообщении. Уточняется, что инвестор ООО "Терруар инвест" планирует вложить в "Винодельческий комплекс Семигорье" более 1,8 миллиарда рублей и заложить 220 гектаров виноградников сортов Шардоне и Пино Нуар, а также построить комплекс по производству саженцев и винодельню мощностью до 1,2 миллиона бутылок в год. Предусмотрено создание 120 рабочих мест. Срок реализации проекта – 2030 год. Второй проект – ООО "Усадьба Белая Дача" - предполагает закладку 165,6 гектара виноградников сортов Шардоне, Рислинг, Алиготе, Совиньон Блан, Мускат, Грюнер Вельтлинер, Пино-Нуар, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира. Компания планирует построить комплекс по переработке винограда мощностью 2,2 тысячи тонн в год и вложить более 3 миллиардов рублей. Реализация проекта в 2028 году позволит создать 100 рабочих мест, добавляют власти. По словам Коробки, Кубань поддерживает виноградарство субсидиями из федерального и краевого бюджетов. Так в этом году на господдержку отрасли направлено более 883 миллионов рублей, а также свыше 98 миллионов рублей – на субсидирование оборудования для питомниководства и переработки винограда. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/alkogol-1949501154.html

https://ria.ru/20240423/vino-1941893175.html

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краснодарский край

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Алёна Пава

новороссийск, краснодарский край, андрей коробка, андрей кравченко (государственный служащий), пмэф