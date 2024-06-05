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Два винодельческих комплекса за 4,8 млрд рублей появятся в Новороссийске - РИА Новости, 03.07.2024
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Краснодарский край
 
21:25 05.06.2024 (обновлено: 16:55 03.07.2024)
https://ria.ru/20240605/kompleksy-1957168362.html
Два винодельческих комплекса за 4,8 млрд рублей появятся в Новороссийске
Два винодельческих комплекса за 4,8 млрд рублей появятся в Новороссийске - РИА Новости, 03.07.2024
Два винодельческих комплекса за 4,8 млрд рублей появятся в Новороссийске
Два винодельческих комплекса стоимостью свыше 4,8 миллиарда рублей построят в Новороссийске, соглашение о создании производства подписано в рамках... РИА Новости, 03.07.2024
2024-06-05T21:25
2024-07-03T16:55
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
андрей коробка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Два винодельческих комплекса стоимостью свыше 4,8 миллиарда рублей построят в Новороссийске, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Новороссийске появятся два винодельческих комплекса. Соглашения о создании новых виноделен подписали сегодня в рамках ПМЭФ-2024 вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, глава Новороссийска Андрей Кравченко, представители инвесторов", - говорится в сообщении. Уточняется, что инвестор ООО "Терруар инвест" планирует вложить в "Винодельческий комплекс Семигорье" более 1,8 миллиарда рублей и заложить 220 гектаров виноградников сортов Шардоне и Пино Нуар, а также построить комплекс по производству саженцев и винодельню мощностью до 1,2 миллиона бутылок в год. Предусмотрено создание 120 рабочих мест. Срок реализации проекта – 2030 год. Второй проект – ООО "Усадьба Белая Дача" - предполагает закладку 165,6 гектара виноградников сортов Шардоне, Рислинг, Алиготе, Совиньон Блан, Мускат, Грюнер Вельтлинер, Пино-Нуар, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира. Компания планирует построить комплекс по переработке винограда мощностью 2,2 тысячи тонн в год и вложить более 3 миллиардов рублей. Реализация проекта в 2028 году позволит создать 100 рабочих мест, добавляют власти. По словам Коробки, Кубань поддерживает виноградарство субсидиями из федерального и краевого бюджетов. Так в этом году на господдержку отрасли направлено более 883 миллионов рублей, а также свыше 98 миллионов рублей – на субсидирование оборудования для питомниководства и переработки винограда. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240530/alkogol-1949501154.html
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новороссийск, краснодарский край, андрей коробка, андрей кравченко (государственный служащий), пмэф
Краснодарский край, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Коробка, Андрей Кравченко (государственный служащий), ПМЭФ

Два винодельческих комплекса за 4,8 млрд рублей появятся в Новороссийске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВинодельческое предприятие
Винодельческое предприятие - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Винодельческое предприятие. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Два винодельческих комплекса стоимостью свыше 4,8 миллиарда рублей построят в Новороссийске, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"В Новороссийске появятся два винодельческих комплекса. Соглашения о создании новых виноделен подписали сегодня в рамках ПМЭФ-2024 вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, глава Новороссийска Андрей Кравченко, представители инвесторов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что инвестор ООО "Терруар инвест" планирует вложить в "Винодельческий комплекс Семигорье" более 1,8 миллиарда рублей и заложить 220 гектаров виноградников сортов Шардоне и Пино Нуар, а также построить комплекс по производству саженцев и винодельню мощностью до 1,2 миллиона бутылок в год. Предусмотрено создание 120 рабочих мест. Срок реализации проекта – 2030 год.
Второй проект – ООО "Усадьба Белая Дача" - предполагает закладку 165,6 гектара виноградников сортов Шардоне, Рислинг, Алиготе, Совиньон Блан, Мускат, Грюнер Вельтлинер, Пино-Нуар, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира. Компания планирует построить комплекс по переработке винограда мощностью 2,2 тысячи тонн в год и вложить более 3 миллиардов рублей. Реализация проекта в 2028 году позволит создать 100 рабочих мест, добавляют власти.
По словам Коробки, Кубань поддерживает виноградарство субсидиями из федерального и краевого бюджетов. Так в этом году на господдержку отрасли направлено более 883 миллионов рублей, а также свыше 98 миллионов рублей – на субсидирование оборудования для питомниководства и переработки винограда.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Краснодарский крайНовороссийскКраснодарский крайАндрей КоробкаАндрей Кравченко (государственный служащий)ПМЭФ
 
 
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