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Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом - РИА Новости, 05.06.2024
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15:53 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kobzev-1950714171.html
Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом
Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом - РИА Новости, 05.06.2024
Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом и отметил, что он станет общим узлом единого Отечества при двух суверенных... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:53
2024-06-05T15:53
белоруссия
иркутская область
иркутск
александр лукашенко
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом и отметил, что он станет общим узлом единого Отечества при двух суверенных государствах, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Лукашенко побывал в Иркутске с рабочим визитом, в среду он провел рабочую встречу с Кобзевым, на которой обсуждались вопросы экономического сотрудничества. Лукашенко также познакомился с деятельностью Иркутского авиационного авиазавода, продукция которого экспортируется в том числе в Белоруссию. "Иркутск наш! И не думайте даже, что он далекий и не белорусский, мы договорились с губернатором, что он будет общий узел нашего единого Отечества при двух суверенных государствах. Сказочное место. Вы в раю живете", – с такими словами президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко покидал сегодня иркутскую землю. Очень приятно это было услышать", - написал Кобзев. Он отметил, что в 2020 году после избрания губернатором посещал Белоруссию с рабочим визитом и встречался с Лукашенко в Минске. Тогда Кобзев пригласил его посетить Иркутскую область и озеро Байкал. "Приятно, что глава Беларуси сдержал слово и нашел время в своем плотном графике", - отметил Кобзев, подчеркнув, что этот визит Лукашенко на Байкал не последний. Иркутскую область и Белоруссию связывают давние партнерские отношения, она занимает вторую позицию в структуре внешнеторгового оборота региона среди стран СНГ.
https://ria.ru/20240605/pogoda-1950680810.html
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белоруссия, иркутская область, иркутск, александр лукашенко, игорь кобзев, снг
Белоруссия, Иркутская область, Иркутск, Александр Лукашенко, Игорь Кобзев, СНГ
Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом

Кобзев: Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом единения России и Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом и отметил, что он станет общим узлом единого Отечества при двух суверенных государствах, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
Лукашенко побывал в Иркутске с рабочим визитом, в среду он провел рабочую встречу с Кобзевым, на которой обсуждались вопросы экономического сотрудничества. Лукашенко также познакомился с деятельностью Иркутского авиационного авиазавода, продукция которого экспортируется в том числе в Белоруссию.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным о погоде
Вчера, 14:18
"Иркутск наш! И не думайте даже, что он далекий и не белорусский, мы договорились с губернатором, что он будет общий узел нашего единого Отечества при двух суверенных государствах. Сказочное место. Вы в раю живете", – с такими словами президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко покидал сегодня иркутскую землю. Очень приятно это было услышать", - написал Кобзев.
Он отметил, что в 2020 году после избрания губернатором посещал Белоруссию с рабочим визитом и встречался с Лукашенко в Минске. Тогда Кобзев пригласил его посетить Иркутскую область и озеро Байкал.
"Приятно, что глава Беларуси сдержал слово и нашел время в своем плотном графике", - отметил Кобзев, подчеркнув, что этот визит Лукашенко на Байкал не последний.
Иркутскую область и Белоруссию связывают давние партнерские отношения, она занимает вторую позицию в структуре внешнеторгового оборота региона среди стран СНГ.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 14:30
 
БелоруссияИркутская областьИркутскАлександр ЛукашенкоИгорь КобзевСНГ
 
 
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