https://ria.ru/20240605/kobzev-1950714171.html

Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом

Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом - РИА Новости, 05.06.2024

Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом и отметил, что он станет общим узлом единого Отечества при двух суверенных... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:53

2024-06-05T15:53

2024-06-05T15:53

белоруссия

иркутская область

иркутск

александр лукашенко

игорь кобзев

снг

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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Иркутск сказочным местом и отметил, что он станет общим узлом единого Отечества при двух суверенных государствах, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Лукашенко побывал в Иркутске с рабочим визитом, в среду он провел рабочую встречу с Кобзевым, на которой обсуждались вопросы экономического сотрудничества. Лукашенко также познакомился с деятельностью Иркутского авиационного авиазавода, продукция которого экспортируется в том числе в Белоруссию. "Иркутск наш! И не думайте даже, что он далекий и не белорусский, мы договорились с губернатором, что он будет общий узел нашего единого Отечества при двух суверенных государствах. Сказочное место. Вы в раю живете", – с такими словами президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко покидал сегодня иркутскую землю. Очень приятно это было услышать", - написал Кобзев. Он отметил, что в 2020 году после избрания губернатором посещал Белоруссию с рабочим визитом и встречался с Лукашенко в Минске. Тогда Кобзев пригласил его посетить Иркутскую область и озеро Байкал. "Приятно, что глава Беларуси сдержал слово и нашел время в своем плотном графике", - отметил Кобзев, подчеркнув, что этот визит Лукашенко на Байкал не последний. Иркутскую область и Белоруссию связывают давние партнерские отношения, она занимает вторую позицию в структуре внешнеторгового оборота региона среди стран СНГ.

https://ria.ru/20240605/pogoda-1950680810.html

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белоруссия, иркутская область, иркутск, александр лукашенко, игорь кобзев, снг