https://ria.ru/20240605/kobakhidze-1950621353.html

Закон об иноагентах должен предотвратить революции в Грузии, заявил премьер

Закон об иноагентах должен предотвратить революции в Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 05.06.2024

Закон об иноагентах должен предотвратить революции в Грузии, заявил премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что принятый парламентом закон об иноагентах служит предотвращению беспорядков и революций в стране. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:08

2024-06-05T12:08

2024-06-05T12:08

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что принятый парламентом закон об иноагентах служит предотвращению беспорядков и революций в стране. "Никакие аргументы относительно закона не были представлены. Я предложил всем публичное обсуждение, но его все избежали. Все это указывает на то, что на самом деле никаких аргументов нет. У прозрачности нет альтернативы, альтернативы нет и у предотвращения революции и беспорядков... Всему этому служит закон о прозрачности", - заявил Кобахидзе журналистам. Третьего июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза.

https://ria.ru/20240605/gruziya-1950611008.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе