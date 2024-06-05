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Закон об иноагентах должен предотвратить революции в Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 05.06.2024
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12:08 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kobakhidze-1950621353.html
Закон об иноагентах должен предотвратить революции в Грузии, заявил премьер
Закон об иноагентах должен предотвратить революции в Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 05.06.2024
Закон об иноагентах должен предотвратить революции в Грузии, заявил премьер
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что принятый парламентом закон об иноагентах служит предотвращению беспорядков и революций в стране. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:08
2024-06-05T12:08
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что принятый парламентом закон об иноагентах служит предотвращению беспорядков и революций в стране. "Никакие аргументы относительно закона не были представлены. Я предложил всем публичное обсуждение, но его все избежали. Все это указывает на то, что на самом деле никаких аргументов нет. У прозрачности нет альтернативы, альтернативы нет и у предотвращения революции и беспорядков... Всему этому служит закон о прозрачности", - заявил Кобахидзе журналистам. Третьего июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза.
https://ria.ru/20240605/gruziya-1950611008.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Закон об иноагентах должен предотвратить революции в Грузии, заявил премьер

Кобахидзе: закон об иноагентах служит предотвращению беспорядков в Грузии

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что принятый парламентом закон об иноагентах служит предотвращению беспорядков и революций в стране.
"Никакие аргументы относительно закона не были представлены. Я предложил всем публичное обсуждение, но его все избежали. Все это указывает на то, что на самом деле никаких аргументов нет. У прозрачности нет альтернативы, альтернативы нет и у предотвращения революции и беспорядков... Всему этому служит закон о прозрачности", - заявил Кобахидзе журналистам.
Третьего июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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В миреГрузияИраклий Кобахидзе
 
 
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