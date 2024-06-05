https://ria.ru/20240605/knaysl-1950671082.html

Экс-глава МИД Австрии назвала Европу пространством неблагополучия

Экс-глава МИД Австрии назвала Европу пространством неблагополучия - РИА Новости, 05.06.2024

Экс-глава МИД Австрии назвала Европу пространством неблагополучия

Европа встала на путь войны, превратилась в пространство неблагополучия и "потеряла свою душу", считает экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:55

2024-06-05T13:55

2024-06-05T14:00

карин кнайсль

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Европа встала на путь войны, превратилась в пространство неблагополучия и "потеряла свою душу", считает экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), аналитик в области энергетики Карин Кнайсль. Выступая на общем собрании Российского исторического общества в Президентской библиотеке, Кнайсль напомнила название книги немецкого философа Освальда Шпенглера "Закат Европы". По ее словам, деградация Европы "происходит уже 20 лет". "Сейчас, к сожалению, Европа - это Европа войны. Такова сейчас европейская повестка... Я не могу скрыть своей горечи... Я всегда мечтала о Европе плюрализма, о Европе свободы, конституции, искусства", - сказала она. При этом сейчас, по словам Кнайсль, Европа - это "пространство неблагополучия". "Она потеряла свою душу, она мертва", - добавила экс-глава МИД Австрии, отметив, что именно поэтому она назвала свою книгу "Реквием по Европе". Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом 2022 года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919440924.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

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карин кнайсль, в мире