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Экс-глава МИД Австрии назвала Европу пространством неблагополучия - РИА Новости, 05.06.2024
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13:55 05.06.2024 (обновлено: 14:00 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/knaysl-1950671082.html
Экс-глава МИД Австрии назвала Европу пространством неблагополучия
Экс-глава МИД Австрии назвала Европу пространством неблагополучия - РИА Новости, 05.06.2024
Экс-глава МИД Австрии назвала Европу пространством неблагополучия
Европа встала на путь войны, превратилась в пространство неблагополучия и "потеряла свою душу", считает экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:55
2024-06-05T14:00
карин кнайсль
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Европа встала на путь войны, превратилась в пространство неблагополучия и "потеряла свою душу", считает экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), аналитик в области энергетики Карин Кнайсль. Выступая на общем собрании Российского исторического общества в Президентской библиотеке, Кнайсль напомнила название книги немецкого философа Освальда Шпенглера "Закат Европы". По ее словам, деградация Европы "происходит уже 20 лет". "Сейчас, к сожалению, Европа - это Европа войны. Такова сейчас европейская повестка... Я не могу скрыть своей горечи... Я всегда мечтала о Европе плюрализма, о Европе свободы, конституции, искусства", - сказала она. При этом сейчас, по словам Кнайсль, Европа - это "пространство неблагополучия". "Она потеряла свою душу, она мертва", - добавила экс-глава МИД Австрии, отметив, что именно поэтому она назвала свою книгу "Реквием по Европе". Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом 2022 года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919440924.html
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карин кнайсль, в мире
Карин Кнайсль, В мире
Экс-глава МИД Австрии назвала Европу пространством неблагополучия

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европа встала на путь войны и потеряла свою душу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Европа встала на путь войны, превратилась в пространство неблагополучия и "потеряла свою душу", считает экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), аналитик в области энергетики Карин Кнайсль.
Выступая на общем собрании Российского исторического общества в Президентской библиотеке, Кнайсль напомнила название книги немецкого философа Освальда Шпенглера "Закат Европы".
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По ее словам, деградация Европы "происходит уже 20 лет".
«
"Сейчас, к сожалению, Европа - это Европа войны. Такова сейчас европейская повестка... Я не могу скрыть своей горечи... Я всегда мечтала о Европе плюрализма, о Европе свободы, конституции, искусства", - сказала она.
При этом сейчас, по словам Кнайсль, Европа - это "пространство неблагополучия".
"Она потеряла свою душу, она мертва", - добавила экс-глава МИД Австрии, отметив, что именно поэтому она назвала свою книгу "Реквием по Европе".
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом 2022 года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз.
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