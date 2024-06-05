Власти предупредили об опасности клещей даже в жаркую погоду
Депздрав Москвы: опасность от клещей сохраняется даже в жаркую погоду
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора по Свердловской области в Екатеринбурге
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора по Свердловской области в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность от клещей сохраняется даже в жаркую погоду, несмотря на то, что они становятся менее активными, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
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"В жаркую погоду клещи действительно становятся менее активными, а при температуре свыше плюс 20 градусов они предпочитают прятаться. Но стоит помнить, что в ночное время, а также утром и вечером, они чувствуют себя прекрасно и готовы напасть", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что клещи любят влажность, поэтому после дождя их число может увеличиваться.
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