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Власти предупредили об опасности клещей даже в жаркую погоду - РИА Новости, 05.06.2024
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12:40 05.06.2024 (обновлено: 12:43 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kleschi-1950637786.html
Власти предупредили об опасности клещей даже в жаркую погоду
Власти предупредили об опасности клещей даже в жаркую погоду - РИА Новости, 05.06.2024
Власти предупредили об опасности клещей даже в жаркую погоду
Опасность от клещей сохраняется даже в жаркую погоду, несмотря на то, что они становятся менее активными, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:40
2024-06-05T12:43
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность от клещей сохраняется даже в жаркую погоду, несмотря на то, что они становятся менее активными, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "В жаркую погоду клещи действительно становятся менее активными, а при температуре свыше плюс 20 градусов они предпочитают прятаться. Но стоит помнить, что в ночное время, а также утром и вечером, они чувствуют себя прекрасно и готовы напасть", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что клещи любят влажность, поэтому после дождя их число может увеличиваться.
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общество, москва
Общество, Москва
Власти предупредили об опасности клещей даже в жаркую погоду

Депздрав Москвы: опасность от клещей сохраняется даже в жаркую погоду

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора по Свердловской области в Екатеринбурге
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора по Свердловской области в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора по Свердловской области в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность от клещей сохраняется даже в жаркую погоду, несмотря на то, что они становятся менее активными, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
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Проголосовали:4318
17 мая, 16:13
«
"В жаркую погоду клещи действительно становятся менее активными, а при температуре свыше плюс 20 градусов они предпочитают прятаться. Но стоит помнить, что в ночное время, а также утром и вечером, они чувствуют себя прекрасно и готовы напасть", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что клещи любят влажность, поэтому после дождя их число может увеличиваться.
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