https://ria.ru/20240605/kleschi-1950637786.html

Власти предупредили об опасности клещей даже в жаркую погоду

Власти предупредили об опасности клещей даже в жаркую погоду - РИА Новости, 05.06.2024

Власти предупредили об опасности клещей даже в жаркую погоду

Опасность от клещей сохраняется даже в жаркую погоду, несмотря на то, что они становятся менее активными, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:40

2024-06-05T12:40

2024-06-05T12:43

общество

москва

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность от клещей сохраняется даже в жаркую погоду, несмотря на то, что они становятся менее активными, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "В жаркую погоду клещи действительно становятся менее активными, а при температуре свыше плюс 20 градусов они предпочитают прятаться. Но стоит помнить, что в ночное время, а также утром и вечером, они чувствуют себя прекрасно и готовы напасть", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что клещи любят влажность, поэтому после дождя их число может увеличиваться.

https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html

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