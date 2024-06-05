Рейтинг@Mail.ru
Первый вице-премьер Киргизии выразил готовность сотрудничать с Россией - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:13 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kirgiziya-1950700858.html
Первый вице-премьер Киргизии выразил готовность сотрудничать с Россией
Первый вице-премьер Киргизии выразил готовность сотрудничать с Россией - РИА Новости, 05.06.2024
Первый вице-премьер Киргизии выразил готовность сотрудничать с Россией
Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям, сообщил первый вице-премьер республики Адылбек Касымалиев. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:13
2024-06-05T15:13
пмэф-2024
киргизия
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29dd46b06ce0aae28e6ca5ad3784931b.jpg
БИШКЕК, 5 июн - РИА Новости. Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям, сообщил первый вице-премьер республики Адылбек Касымалиев. Как сообщили журналистам в пресс-службе киргизского кабмина, в среду Касымалиев в рамках участия в работе 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в бизнес-диалоге "Кыргызстан - Россия". "Адылбек Касымалиев подчеркнул готовность кабинета министров Кыргызской Республики тесно и активно сотрудничать с Российской Федерацией по всем направлениям, совместно реализовывать трендовые инициативы, устойчивые и инновационные проекты во благо развития двух государств", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, вице-премьер пригласил российские деловые круги принять активное участие в предстоящей 11-й Киргизско-Российской межрегиональной конференции, которая состоится в ближайшее время в Красноярске. Как добавили в пресс-службе, первый зампредседателя правительства Киргизии также проинформировал участников бизнес-диалога о положительной динамике развития торгово-экономического сотрудничества между Бишкеком и Москвой, приведя в пример показатели двусторонней торговли за последние два года, в среднем составляющие 3 миллиарда долларов. "Безусловно, эти показатели являются результатом торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана и России, в том числе по линии межрегионального взаимодействия. Положительная динамика наблюдается и в части прямых российских инвестиций в экономику Кыргызстана благодаря нашим совместным усилиям", - приводит пресс-служба слова Касымалиева.
https://ria.ru/20240502/poezdki-1943530183.html
https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912025584.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_d2979d6a581556bbfdb9e5f3ae1e99ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, экономика
ПМЭФ-2024, Киргизия, Россия, Экономика
Первый вице-премьер Киргизии выразил готовность сотрудничать с Россией

Касымалиев: Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 5 июн - РИА Новости. Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям, сообщил первый вице-премьер республики Адылбек Касымалиев.
Как сообщили журналистам в пресс-службе киргизского кабмина, в среду Касымалиев в рамках участия в работе 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в бизнес-диалоге "Кыргызстан - Россия".
Проверка паспорта гражданина Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию
2 мая, 17:18
"Адылбек Касымалиев подчеркнул готовность кабинета министров Кыргызской Республики тесно и активно сотрудничать с Российской Федерацией по всем направлениям, совместно реализовывать трендовые инициативы, устойчивые и инновационные проекты во благо развития двух государств", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, вице-премьер пригласил российские деловые круги принять активное участие в предстоящей 11-й Киргизско-Российской межрегиональной конференции, которая состоится в ближайшее время в Красноярске. Как добавили в пресс-службе, первый зампредседателя правительства Киргизии также проинформировал участников бизнес-диалога о положительной динамике развития торгово-экономического сотрудничества между Бишкеком и Москвой, приведя в пример показатели двусторонней торговли за последние два года, в среднем составляющие 3 миллиарда долларов.
"Безусловно, эти показатели являются результатом торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана и России, в том числе по линии межрегионального взаимодействия. Положительная динамика наблюдается и в части прямых российских инвестиций в экономику Кыргызстана благодаря нашим совместным усилиям", - приводит пресс-служба слова Касымалиева.
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
МИД Киргизии рассказал о помощи России в эвакуации граждан из сектора Газа
27 ноября 2023, 09:15
 
ПМЭФ-2024КиргизияРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала