https://ria.ru/20240605/kirgiziya-1950700858.html

Первый вице-премьер Киргизии выразил готовность сотрудничать с Россией

Первый вице-премьер Киргизии выразил готовность сотрудничать с Россией - РИА Новости, 05.06.2024

Первый вице-премьер Киргизии выразил готовность сотрудничать с Россией

Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям, сообщил первый вице-премьер республики Адылбек Касымалиев. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:13

2024-06-05T15:13

2024-06-05T15:13

пмэф-2024

киргизия

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29dd46b06ce0aae28e6ca5ad3784931b.jpg

БИШКЕК, 5 июн - РИА Новости. Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям, сообщил первый вице-премьер республики Адылбек Касымалиев. Как сообщили журналистам в пресс-службе киргизского кабмина, в среду Касымалиев в рамках участия в работе 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в бизнес-диалоге "Кыргызстан - Россия". "Адылбек Касымалиев подчеркнул готовность кабинета министров Кыргызской Республики тесно и активно сотрудничать с Российской Федерацией по всем направлениям, совместно реализовывать трендовые инициативы, устойчивые и инновационные проекты во благо развития двух государств", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, вице-премьер пригласил российские деловые круги принять активное участие в предстоящей 11-й Киргизско-Российской межрегиональной конференции, которая состоится в ближайшее время в Красноярске. Как добавили в пресс-службе, первый зампредседателя правительства Киргизии также проинформировал участников бизнес-диалога о положительной динамике развития торгово-экономического сотрудничества между Бишкеком и Москвой, приведя в пример показатели двусторонней торговли за последние два года, в среднем составляющие 3 миллиарда долларов. "Безусловно, эти показатели являются результатом торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана и России, в том числе по линии межрегионального взаимодействия. Положительная динамика наблюдается и в части прямых российских инвестиций в экономику Кыргызстана благодаря нашим совместным усилиям", - приводит пресс-служба слова Касымалиева.

https://ria.ru/20240502/poezdki-1943530183.html

https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912025584.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киргизия, россия, экономика