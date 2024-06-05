https://ria.ru/20240605/khezbolla-1950719342.html

"Хезболла" заявила об ударе ракетой по системе ПРО на севере Израиля

"Хезболла" заявила об ударе ракетой по системе ПРО на севере Израиля - РИА Новости, 05.06.2024

"Хезболла" заявила об ударе ракетой по системе ПРО на севере Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар управляемой ракетой по системе ПРО "Железный купол" на севере Израиля. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:08

2024-06-05T16:08

2024-06-05T16:08

в мире

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ливан

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 5 июн - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар управляемой ракетой по системе ПРО "Железный купол" на севере Израиля. "Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) нанесли в среду в 14.00 удар управляемой ракетой по платформе "Железный купол" в казармах в Рамот-Нафтали", - говорится в заявлении движения. "Хезболлах" утверждает, что в результате удара платформа была уничтожена. Во вторник начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил о приближении момента принятия решения по действиям на ливанском фронте, отметив, что военные готовы к активным наступательным действиям. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240605/izrail-1950622459.html

https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году