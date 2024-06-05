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В Харьковской области возобновили выпуск газеты "Харьков Z" - РИА Новости, 05.06.2024
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13:51 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kharkov-1950669395.html
В Харьковской области возобновили выпуск газеты "Харьков Z"
В Харьковской области возобновили выпуск газеты "Харьков Z" - РИА Новости, 05.06.2024
В Харьковской области возобновили выпуск газеты "Харьков Z"
Российская администрация Харьковской области возобновила выпуск еженедельной газеты "Харьков Z" на подконтрольной ВС РФ части региона. Об этом сообщается в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:51
2024-06-05T13:51
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российская администрация Харьковской области возобновила выпуск еженедельной газеты "Харьков Z" на подконтрольной ВС РФ части региона. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации."Учитывая многочисленные обращения жителей Харьковской области... принято решение возобновить печать еженедельной газеты "Харьков Z", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый выпуск уже доставлен на подконтрольную ВС РФ территорию Харьковской области. Ранее сообщалось, что еженедельная газета начала выходить в апреле 2022 года и распространялась бесплатно, тираж доходил до 40 тысяч экземпляров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, всего было выпущено 23 номера, газета прекратила издаваться осенью 2022 года в связи с уходом ВС РФ из Харьковской области.
https://ria.ru/20240605/vsu-1950416931.html
https://radiosputnik.ru/20240603/kharkov-1950211749.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области возобновили выпуск газеты "Харьков Z"

Российская администрация Харьковщины возобновила выпуск газеты "Харьков Z"

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российская администрация Харьковской области возобновила выпуск еженедельной газеты "Харьков Z" на подконтрольной ВС РФ части региона. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.
"Учитывая многочисленные обращения жителей Харьковской области... принято решение возобновить печать еженедельной газеты "Харьков Z", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что первый выпуск уже доставлен на подконтрольную ВС РФ территорию Харьковской области.
Ранее сообщалось, что еженедельная газета начала выходить в апреле 2022 года и распространялась бесплатно, тираж доходил до 40 тысяч экземпляров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, всего было выпущено 23 номера, газета прекратила издаваться осенью 2022 года в связи с уходом ВС РФ из Харьковской области.
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