Израиль провел операцию влияния в США, пишет NYT

2024-06-05T13:46

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Израиль провел масштабную секретную операцию по оказанию влияния на американское общество и власти для увеличения поддержки своих действий в секторе Газа, по мнению экспертов, это первый задокументированный случай попытки еврейского государства повлиять на мнение в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников и документы об операции. "Израиль в прошлом году организовал и проплатил кампанию по оказанию влияния... на американских законодателей и общественность США, чтобы увеличить поддержку своих действий в войне с Газой", - пишет издание. По словам четырех израильских чиновников, операцию организовало израильское министерство по делам диаспор, отвечающее за отношения с еврейскими общинами по всему миру. На ее проведение власти выделили 2 миллиона долларов США и наняли фирму Stoic в Тель-Авиве, занимающуюся политическим маркетингом. По данным New York Times, операция началась спустя считаные недели после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года и продолжается по сей день. "Десятки израильских технологических стартапов" получили письма, в ряде случаев посланные с правительственных адресов, где их призывали стать "цифровыми солдатами" еврейского государства. Для оказания влияния на американское общество были задействованы сотни ложных учетных записей в соцсетях, которые публиковали комментарии в поддержку Израиля, отмечает газета. При этом они фокусировались на законодателях США, в особенности на демократах, включая, например, лидера демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хакима Джеффриса, призывая их продолжить оказывать поддержку израильской армии. Отмечается, что для написания произраильских материалов использовался чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, также были созданы три якобы новостных сайта, где они публиковались. Как указывает газета, они переписывали материалы из СМИ, включая телеканал CNN и газету Wall Street Journal, для продвижения израильской повестки об операции в секторе Газа. Как пишет New York Times, эксперты называют эту операцию первым подтвержденным случаем проведения кампании руководством Израиля для оказания влияния на власти США. При этом в министерстве по делам диаспор отрицают участие в ней и какую-либо связь с фирмой Stoic. В середине мая палата представителей США одобрила законопроект, обязывающий администрацию президента Джо Байдена обеспечить бесперебойные поставки вооружений Израилю. Белый дом ранее дал понять, что категорически отвергает попытки Конгресса ограничить возможности президента США по передаче военной помощи в соответствии с принципами американской внешней политики. Сам Байден ранее в недавнем интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки оружия Израилю в случае проведения масштабной военной операции в городе Рафахе в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

