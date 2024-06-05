https://ria.ru/20240605/italiya-1950821783.html
Путин заявил о сдержанной позиции Италии в отношении России
Путин заявил о сдержанной позиции Италии в отношении России - РИА Новости, 05.06.2024
Путин заявил о сдержанной позиции Италии в отношении России
Позиция правительства Италии более сдержанная, чем у других стран ЕС, в этой стране не раздувается пещерная русофобия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:05
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Позиция правительства Италии более сдержанная, чем у других стран ЕС, в этой стране не раздувается пещерная русофобия, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что позиция итальянского правительства более сдержанная, чем политика многих других европейских стран. И мы, обращая на это внимание, соответствующим образом это оцениваем. Мы видим, что в Италии не раздувается пещерная русофобия, и мы это тоже имеем ввиду", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, В мире, Италия, Россия, Евросоюз
Путин заявил о сдержанной позиции Италии в отношении России
Путин: позиция Италии в отношении РФ более сдержанная, чем у других стран ЕС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Позиция правительства Италии более сдержанная, чем у других стран ЕС, в этой стране не раздувается пещерная русофобия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что позиция итальянского правительства более сдержанная, чем политика многих других европейских стран. И мы, обращая на это внимание, соответствующим образом это оцениваем. Мы видим, что в Италии не раздувается пещерная русофобия, и мы это тоже имеем ввиду", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.