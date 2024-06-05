https://ria.ru/20240605/italiya-1950645174.html

Вице-премьер Италии исключил пересмотр позиции по оружию для Украины

Вице-премьер Италии исключил пересмотр позиции по оружию для Украины - РИА Новости, 05.06.2024

Вице-премьер Италии исключил пересмотр позиции по оружию для Украины

Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заверил, что итальянское правительство не пересмотрит позицию против использования... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:53

2024-06-05T12:53

2024-06-05T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

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маттео сальвини

нато

вооруженные силы украины

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РИМ, 5 июн - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заверил, что итальянское правительство не пересмотрит позицию против использования поставляемого Украине оружия для нанесения ударов по территории РФ."Я это исключаю. На кону будущее наших детей. Кто-то может пересматривать свои позиции по различным вопросам, но тема войны и мира не подлежит поправкам, она неизменяема. Италия отвергает войну - так говорит наша Конституция. Мы никогда не позволим, чтобы даже один итальянский снаряд бил и убивал в России", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости на пресс-конференции в Риме.Сальвини, возглавляющий партию "Лига", заявил, что конфликт на Украине нуждается в том, чтобы "сесть за стол переговоров в 2024 году"."Их условиями займутся Россия и Украина. Чтобы остановить убийства, нужно остановить оружие", - заявил политик, отвечая корреспонденту агентства.По его словам, Италия не одобрила ни одного указа, который бы позволил наносить удары по иностранному государству. "Если будет новый указ по поставкам вооружения на Украину и у нас не будет полной уверенности, что это оружие не будет использовано в России, приближая конец третьей мировой войны, мы не одобрим ни один из них", - сказал Сальвини, партия которого входит в правящую в Италии коалицию. Он также заверил, что никто из его союзников не страдает "воинственными маниями Макрона".Представители итальянского правительства неоднократно выступали против снятия запрета на удары по территории РФ для украинских войск.Лидер "Лиги" в последнее время постоянно критикует руководителей НАТО и ЕС за их позицию по наращиванию военной поддержки Киева и готовность снять ограничения по нанесению ВСУ ударов западным оружием по территории РФ за пределами зоны СВО. Главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля Сальвини назвал подрывником, а генсека НАТО Столтенберга - "опасным господином".Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и поступит соответствующая просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240604/italiya-1950333963.html

https://ria.ru/20240604/fq-1950520366.html

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, украина, маттео сальвини, нато, вооруженные силы украины