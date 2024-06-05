https://ria.ru/20240605/italiya-1950591157.html

В Италии оштрафовали Meta* за недобросовестную коммерческую практику

В Италии оштрафовали Meta* за недобросовестную коммерческую практику - РИА Новости, 05.06.2024

В Италии оштрафовали Meta* за недобросовестную коммерческую практику

Итальянская антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Meta* в лице ее головной и дочерней компаний на 3,5 миллиона евро за коммерческую практику создания и... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:50

2024-06-05T10:50

2024-06-05T10:50

в мире

технологии

россия

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100969/15/1009691502_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_ea48f3524d885b80f78694b0ef277064.jpg

РИМ, 5 июн – РИА Новости. Итальянская антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Meta* в лице ее головной и дочерней компаний на 3,5 миллиона евро за коммерческую практику создания и управления учетными записями в социальных сетях Facebook и Instagram*, говорится в сообщении антимонопольного ведомства страны. "В процессе регистрации в Instagram пользователи не получили четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях. Кроме того, в случае блокировки учетных записей Facebook* и Instagram* не было предоставлено никакой полезной информации для разрешения споров", - говорится в сообщении Управления по охране конкуренции и рынка страны - Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), или Antitrust.Как уточняет Antitrust, Meta* своевременно не проинформировала пользователей Instagram об использовании их личных данных в коммерческих целях. Кроме того, управление установило, что Meta* ненадлежащим образом осуществляла блокировку учетных записей своих пользователей в Facebook* и Instagram*. "В частности, Meta* не указала, каким образом она принимает решение о блокировке учетных записей Facebook *(будь то автоматический или "человеческий" контроль) и не представила пользователям Facebook* и Instagram* информацию о возможности оспорить блокировку их учетных записей", - говорится в сообщении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240301/meta-1930396462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, россия, facebook