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В Италии оштрафовали Meta* за недобросовестную коммерческую практику - РИА Новости, 05.06.2024
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10:50 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/italiya-1950591157.html
В Италии оштрафовали Meta* за недобросовестную коммерческую практику
В Италии оштрафовали Meta* за недобросовестную коммерческую практику - РИА Новости, 05.06.2024
В Италии оштрафовали Meta* за недобросовестную коммерческую практику
Итальянская антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Meta* в лице ее головной и дочерней компаний на 3,5 миллиона евро за коммерческую практику создания и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:50
2024-06-05T10:50
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РИМ, 5 июн – РИА Новости. Итальянская антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Meta* в лице ее головной и дочерней компаний на 3,5 миллиона евро за коммерческую практику создания и управления учетными записями в социальных сетях Facebook и Instagram*, говорится в сообщении антимонопольного ведомства страны. &quot;В процессе регистрации в Instagram пользователи не получили четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях. Кроме того, в случае блокировки учетных записей Facebook* и Instagram* не было предоставлено никакой полезной информации для разрешения споров&quot;, - говорится в сообщении Управления по охране конкуренции и рынка страны - Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), или Antitrust.Как уточняет Antitrust, Meta* своевременно не проинформировала пользователей Instagram об использовании их личных данных в коммерческих целях. Кроме того, управление установило, что Meta* ненадлежащим образом осуществляла блокировку учетных записей своих пользователей в Facebook* и Instagram*. "В частности, Meta* не указала, каким образом она принимает решение о блокировке учетных записей Facebook *(будь то автоматический или "человеческий" контроль) и не представила пользователям Facebook* и Instagram* информацию о возможности оспорить блокировку их учетных записей", - говорится в сообщении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, технологии, россия, facebook
В мире, Технологии, Россия, Facebook
В Италии оштрафовали Meta* за недобросовестную коммерческую практику

Итальянская антимонопольная служба оштрафовала Meta* на 3,5 миллиона евро

© AP Photo / dapd, Joerg KochЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / dapd, Joerg Koch
Логотип социальной сети Facebook. Архивное фото
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РИМ, 5 июн – РИА Новости. Итальянская антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Meta* в лице ее головной и дочерней компаний на 3,5 миллиона евро за коммерческую практику создания и управления учетными записями в социальных сетях Facebook и Instagram*, говорится в сообщении антимонопольного ведомства страны.
«

"В процессе регистрации в Instagram пользователи не получили четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях. Кроме того, в случае блокировки учетных записей Facebook* и Instagram* не было предоставлено никакой полезной информации для разрешения споров", - говорится в сообщении Управления по охране конкуренции и рынка страны - Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), или Antitrust.

Как уточняет Antitrust, Meta* своевременно не проинформировала пользователей Instagram об использовании их личных данных в коммерческих целях.
Кроме того, управление установило, что Meta* ненадлежащим образом осуществляла блокировку учетных записей своих пользователей в Facebook* и Instagram*. "В частности, Meta* не указала, каким образом она принимает решение о блокировке учетных записей Facebook *(будь то автоматический или "человеческий" контроль) и не представила пользователям Facebook* и Instagram* информацию о возможности оспорить блокировку их учетных записей", - говорится в сообщении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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