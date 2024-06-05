https://ria.ru/20240605/istoriya-1950639714.html
Нарышкин: неумение извлекать уроки из прошлого ведет к деградации страны
Нарышкин: неумение извлекать уроки из прошлого ведет к деградации страны - РИА Новости, 05.06.2024
Нарышкин: неумение извлекать уроки из прошлого ведет к деградации страны
Способность извлекать исторические уроки из прошлого для ответа на современные вызовы становится стратегическим приоритетом государства и общества, заявил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:44
2024-06-05T12:44
2024-06-05T12:58
россия
сергей нарышкин
общество
российское историческое общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Способность извлекать исторические уроки из прошлого для ответа на современные вызовы становится стратегическим приоритетом государства и общества, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Большие задачи перед историческим сообществом сегодня ставит само время. События последних лет убедительно показали, что способность извлекать из прошлого уроки придает государству и обществу серьезный запас прочности и это становится стратегическим приоритетом", - сказал Нарышкин на общем собрании РИО в Президентской библиотеке. "И наоборот, утрата этих способностей ведет к деградации государства. За примерами далеко ходить не надо", - добавил он. По словам Нарышкина, потребность общества в качественном историческом знании растет.
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нарышкин, общество, российское историческое общество
Россия, Сергей Нарышкин, Общество, Российское историческое общество
Нарышкин: неумение извлекать уроки из прошлого ведет к деградации страны
Нарышкин назвал извлечение уроков из прошлого стратегическим приоритетом страны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Способность извлекать исторические уроки из прошлого для ответа на современные вызовы становится стратегическим приоритетом государства и общества, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Большие задачи перед историческим сообществом сегодня ставит само время. События последних лет убедительно показали, что способность извлекать из прошлого уроки придает государству и обществу серьезный запас прочности и это становится стратегическим приоритетом", - сказал Нарышкин на общем собрании РИО в Президентской библиотеке. "И наоборот, утрата этих способностей ведет к деградации государства. За примерами далеко ходить не надо", - добавил он.
По словам Нарышкина, потребность общества в качественном историческом знании растет.