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Опрос: нефтегазовая промышленность возглавила инвестрейтинг отраслей - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:53 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/investreyting-1950736621.html
Опрос: нефтегазовая промышленность возглавила инвестрейтинг отраслей
Опрос: нефтегазовая промышленность возглавила инвестрейтинг отраслей - РИА Новости, 05.06.2024
Опрос: нефтегазовая промышленность возглавила инвестрейтинг отраслей
Нефтегазовая отрасль является самой доступной, надежной и перспективной для инвестиций, свидетельствуют результаты опроса в рамках Индекса... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:53
2024-06-05T16:53
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псб (банк псб)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нефтегазовая отрасль является самой доступной, надежной и перспективной для инвестиций, свидетельствуют результаты опроса в рамках Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ, сообщает банк. Результаты репрезентативного опроса, проведенного методом личного формализованного интервью 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше, были представлены в рамках ПМЭФ-2024. "Доля инвесторов, которые считают, что инвестировать в компании нефтегазовой отрасли можно с минимальными знаниями и вложениями, составляет 58%. То, что такие инвестиции наиболее защищены от рисков, полагают 47% опрошенных, а 45% респондентов уверены, что нефтегазовая отрасль должна быть приоритетной для экономики нашей страны. При этом, 49% инвесторов ждут максимальную прибыль от вложений в нефтегазовую промышленность", - говорится в сообщении. В тройку инвестиционных лидеров среди отраслей также вошли строительство и банковский сектор. Меньший инвестиционный интерес вызывают розничная и оптовая торговля, сфера транспорта и хранения, а также легкая промышленность.. В целом, почти две трети инвесторов готовы вкладываться в облигации российских компаний, так как видят в них инвестиционный потенциал. "Мнение инвесторов о наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций отраслях, полученное в ходе очередного исследования индекса ИСИАР, может стать мотивирующим фактором для тех, кому интересны новые возможности увеличения своего капитала - при должном уровне финансовой и инвестиционной осведомленности. В этой связи повышению инвестиционной активности россиян могут способствовать различные форматы площадок, где возможен обмен мнениями между инвесторами и теми, кто не имеет достаточного опыта, чтобы выйти на инвестиционный рынок. Кроме того, по-прежнему актуальны программы и инициативы, повышающие общую финансовую грамотность наших сограждан, что позволяет им чувствовать себя уверенно, сберегая и приумножая свои средства", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой. В ходе опроса также были изучены поколенческие отличия в инвестировании. Самый высокий уровень сберегательно-инвестиционной активности выявлен у молодых людей в возрасте 18-27 лет, самый низкий - у респондентов в возрасте 60 лет и старше. Респонденты в возрасте 18-27 лет чаще других доверяют банкам и инвестиционным компаниям, реже разделяют мифы об инвестициях и чаще позитивно оценивают будущее рынка инвестиций. Однако инвестиционная и сберегательная грамотность выше у россиян в возрасте 28-43 года. Поколение 44-59 лет чаще предпочитает хранить сбережения на вкладе в банке под проценты. В целом, по результатам четвертой волны замера индекса ИСИАР его значение составило 53,7 пунктов из 100 возможных. Индекс на протяжении года, прошедшего с первого исследования в июне прошлого года, оставался стабильным. Больше половины опрошенных граждан демонстрируют средний уровень сберегательно-инвестиционной активности, их доля составила 52%, высокий уровень отмечается у 22% респондентов и 26% опрошенных россиян проявляют низкую сберегательно-инвестиционную активность. Высокий уровень сбережений и инвестиций чаще встречается у мужчин, жителей городов, работающих россиян и людей с очень высоким достатком. Средний уровень отмечается у женщин, россиян, имеющих высшее или неоконченное высшее образование, и граждан со средним достатком. Низкий уровень сберегательной и инвестиционной активности отмечается у жителей села, людей без высшего образования и неработающих, говорится в сообщении.
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россия, вера подгузова, псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф
ПМЭФ-2024, Россия, Вера Подгузова, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, ПМЭФ

Опрос: нефтегазовая промышленность возглавила инвестрейтинг отраслей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОператор по добыче нефти
Оператор по добыче нефти - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нефтегазовая отрасль является самой доступной, надежной и перспективной для инвестиций, свидетельствуют результаты опроса в рамках Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ, сообщает банк.
Результаты репрезентативного опроса, проведенного методом личного формализованного интервью 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше, были представлены в рамках ПМЭФ-2024.
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"Доля инвесторов, которые считают, что инвестировать в компании нефтегазовой отрасли можно с минимальными знаниями и вложениями, составляет 58%. То, что такие инвестиции наиболее защищены от рисков, полагают 47% опрошенных, а 45% респондентов уверены, что нефтегазовая отрасль должна быть приоритетной для экономики нашей страны. При этом, 49% инвесторов ждут максимальную прибыль от вложений в нефтегазовую промышленность", - говорится в сообщении.
В тройку инвестиционных лидеров среди отраслей также вошли строительство и банковский сектор. Меньший инвестиционный интерес вызывают розничная и оптовая торговля, сфера транспорта и хранения, а также легкая промышленность..
В целом, почти две трети инвесторов готовы вкладываться в облигации российских компаний, так как видят в них инвестиционный потенциал.
"Мнение инвесторов о наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций отраслях, полученное в ходе очередного исследования индекса ИСИАР, может стать мотивирующим фактором для тех, кому интересны новые возможности увеличения своего капитала - при должном уровне финансовой и инвестиционной осведомленности. В этой связи повышению инвестиционной активности россиян могут способствовать различные форматы площадок, где возможен обмен мнениями между инвесторами и теми, кто не имеет достаточного опыта, чтобы выйти на инвестиционный рынок. Кроме того, по-прежнему актуальны программы и инициативы, повышающие общую финансовую грамотность наших сограждан, что позволяет им чувствовать себя уверенно, сберегая и приумножая свои средства", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.
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В ходе опроса также были изучены поколенческие отличия в инвестировании. Самый высокий уровень сберегательно-инвестиционной активности выявлен у молодых людей в возрасте 18-27 лет, самый низкий - у респондентов в возрасте 60 лет и старше.
Респонденты в возрасте 18-27 лет чаще других доверяют банкам и инвестиционным компаниям, реже разделяют мифы об инвестициях и чаще позитивно оценивают будущее рынка инвестиций. Однако инвестиционная и сберегательная грамотность выше у россиян в возрасте 28-43 года. Поколение 44-59 лет чаще предпочитает хранить сбережения на вкладе в банке под проценты.
В целом, по результатам четвертой волны замера индекса ИСИАР его значение составило 53,7 пунктов из 100 возможных. Индекс на протяжении года, прошедшего с первого исследования в июне прошлого года, оставался стабильным. Больше половины опрошенных граждан демонстрируют средний уровень сберегательно-инвестиционной активности, их доля составила 52%, высокий уровень отмечается у 22% респондентов и 26% опрошенных россиян проявляют низкую сберегательно-инвестиционную активность.
Высокий уровень сбережений и инвестиций чаще встречается у мужчин, жителей городов, работающих россиян и людей с очень высоким достатком. Средний уровень отмечается у женщин, россиян, имеющих высшее или неоконченное высшее образование, и граждан со средним достатком. Низкий уровень сберегательной и инвестиционной активности отмечается у жителей села, людей без высшего образования и неработающих, говорится в сообщении.
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