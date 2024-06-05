https://ria.ru/20240605/investor-1950712434.html
Немецкий инвестор, осужденный в Москве, добровольно пришел в инспекцию
Немецкий инвестор, осужденный в Москве, добровольно пришел в инспекцию - РИА Новости, 05.06.2024
Немецкий инвестор, осужденный в Москве, добровольно пришел в инспекцию
Немецкий инвестор Ральф Новак, пропавший в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в инспекцию, рассказал РИА РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:48
2024-06-05T15:48
2024-06-05T19:56
москва
происшествия
германия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкий инвестор Ральф Новак, пропавший в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в инспекцию, рассказал РИА Новости его адвокат Иван Гилев."Сейчас в инспекции оформляем документы", — сказал собеседник агентства.Тушинский районный суд в понедельник назначил Новаку пять лет колонии. На оглашение приговора бизнесмен не пришел, и его адвокат Константин Елфимов заявил РИА Новости, что не может связаться с клиентом.
https://ria.ru/20230116/zimin-1845270191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, германия
Москва, Происшествия, Германия
Немецкий инвестор, осужденный в Москве, добровольно пришел в инспекцию
Осужденный в Москве немецкий инвестор Новак добровольно пришел в инспекцию