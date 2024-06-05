https://ria.ru/20240605/investor-1950712434.html

Немецкий инвестор, осужденный в Москве, добровольно пришел в инспекцию

Немецкий инвестор, осужденный в Москве, добровольно пришел в инспекцию - РИА Новости, 05.06.2024

Немецкий инвестор, осужденный в Москве, добровольно пришел в инспекцию

Немецкий инвестор Ральф Новак, пропавший в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в инспекцию, рассказал РИА РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:48

2024-06-05T15:48

2024-06-05T19:56

москва

происшествия

германия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкий инвестор Ральф Новак, пропавший в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в инспекцию, рассказал РИА Новости его адвокат Иван Гилев."Сейчас в инспекции оформляем документы", — сказал собеседник агентства.Тушинский районный суд в понедельник назначил Новаку пять лет колонии. На оглашение приговора бизнесмен не пришел, и его адвокат Константин Елфимов заявил РИА Новости, что не может связаться с клиентом.

https://ria.ru/20230116/zimin-1845270191.html

москва

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, германия