https://ria.ru/20240605/innovatsii-1950717539.html

Спикер нижегородского парламента рассказал о поддержке инноваций регионами

Спикер нижегородского парламента рассказал о поддержке инноваций регионами - РИА Новости, 05.06.2024

Спикер нижегородского парламента рассказал о поддержке инноваций регионами

Председатель законодательного собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ Приволжского федерального... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:03

2024-06-05T16:03

2024-06-05T16:18

нижегородская область

технологии

нижегородская область

россия

ульяновская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

самарский университет

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ Приволжского федерального округа Евгений Люлин предложил расширить полномочия регионов России по государственной поддержке инновационной деятельности, сообщает пресс-служба регионального парламента. По словам Люлина, Приволжский федеральный округ лидирует по уровню инновационной активности организаций, и не только благодаря наличию широкой сети образовательных и научных организаций, но и созданным структурам поддержки инновационной деятельности. Так, в Татарстане создана особая экономическая зона "Иннополис", население которого почти полностью состоит из IT-специалистов, где предоставляются комфортные условия жизни на льготных условиях сотрудникам компаний-резидентов, переезжающим работать со всей страны. В Нижегородской области идет работа по созданию межвузовского IT-кампуса мирового уровня, где будет идти подготовка полного спектра специалистов для IT-компаний. В Ульяновской области создан региональный Центр интеллектуальной собственности, в Башкортостане формируются 10 кластеров с регионами-партнерами, Инжиниринговый центр Самарского университета занимается развитием цифровых интеллектуальных технологий и инноваций в сфере машиностроения и энергетики. В Мордовии внедряются "инновационные ваучеры" – это программа 100-процентного возмещения затрат, связанных с регистрацией интеллектуальной собственности, проведением научно-исследовательских работ и маркетинговых исследований. Спикер нижегородского парламента отметил, что практически во всех регионах округа приняты законы об инновационной деятельности, однако на федеральном уровне отсутствует четкая правовая основа регулирования вопросов технологического развития. В мае в Госдуму внесен законопроект "О технологической политике в Российской Федерации", благодаря которому будут установлены цели технологического развития, инновационной деятельности, а также основные направления государственной поддержки. "В регионах также необходимо расширять меры господдержки. Поэтому предлагаем расширить полномочия субъектов РФ по применению специального налогового режима "патентная коробка" – в части установления пониженной ставки налога на прибыль при передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности по договору отчуждения или коммерческой концессии", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он подчеркнул, что нужно предусмотреть субсидирование затрат производителей на регистрацию инновационных изделий. "Кроме того, сегодня назрела необходимость создания федерального цифрового сервиса для целевых коммуникаций участников научно-технологической деятельности и единого государственного маркетплейса объектов интеллектуальной собственности. Нам на региональном уровне необходимо продолжать практику информационной и консультационной поддержки предпринимательского сообщества в сфере инновационной деятельности, создания и функционирование региональных фондов и иных организаций, оказывающих содействие инновациям", - заключил координатор Ассоциации законодателей ПФО. На прошедшем в Самаре заседании Ассоциации законодателей ПФО также рассмотрели успешные практики взаимодействия представителей власти и жителей регионов. Было отмечено, что различные формы инициативного бюджетирования наиболее эффективно реализуются в Нижегородской области. Так, законодательное собрание совместно с Центром управления регионом с этого года реализует проект "Депутаты в соцсетях 2.0". Его цель – повысить коммуникативные навыки депутатов и их помощников в соцсетях и мессенджерах. Говорили и о вовлечении жителей в различные формы инициативного бюджетирования. "В Нижегородской области мы начали эту работу около десяти лет назад. За это время подобные проекты успешно себя зарекомендовали. Чем активнее граждане будут участвовать в различных формах инициативного бюджетирования, тем больше шансов, что та или иная инициатива будет реализована. Мы увеличили объём финансирования по этой программе на 20-30 процентов. Считаю, что развитие муниципалитетов должно идти с активным вовлечением в процесс всех неравнодушных жителей", - подчеркнул Люлин.

https://ria.ru/20231128/razrabotki-1912478435.html

https://ria.ru/20240523/kiberbezopasnost-1947846440.html

нижегородская область

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, нижегородская область, россия, ульяновская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , самарский университет, госдума рф