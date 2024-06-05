https://ria.ru/20240605/initsiativa-1950446528.html
"Это безумие". Байден изменил своим принципам
"Это безумие". Байден изменил своим принципам - РИА Новости, 05.06.2024
"Это безумие". Байден изменил своим принципам
Внутреннее и внешнее давление побудили президента США попробовать себя в роли миротворца. Однако его план ближневосточного урегулирования больше похож на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:00
2024-06-05T08:00
2024-06-05T08:08
в мире
израиль
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
биньямин нетаньяху
оон
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Внутреннее и внешнее давление побудили президента США попробовать себя в роли миротворца. Однако его план ближневосточного урегулирования больше похож на ультиматум, нежели на попытку найти компромисс. О том, как предложение Вашингтона восприняли в Тель-Авиве, — в материале РИА Новости.ДавлениеИз-за конфликта в секторе Газа США оказались в сложном положении.Ни одна американская администрация не может себе позволить отказаться от поддержки Израиля — союзника, отношения с которым выстраивались десятилетиями. Однако игнорировать происходящее тоже нельзя, ведь бомбардировки израильских ВВС разрушают не только Рафах и Хан-Юнис, но и перспективы сближения Тель-Авива с арабскими монархиями. Такой альянс под покровительством Вашингтона был бы направлен против Ирана — главного противника на Ближнем Востоке.Имеет значение и недовольство друзей Белого дома по эту сторону Атлантики. Серия признаний независимости Палестины европейскими странами — Испанией, Ирландией и Норвегией — говорит сама за себя. Функционеры ЕС придерживаются той же позиции: глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал создание палестинского государства единственной долгосрочной гарантией безопасности для самого Израиля. Это объяснимо: европейским политикам приходится считаться с мнением мусульманских диаспор.Сказываются и экономические интересы коллективного Запада. Конфликт в Газе делает невозможным реализацию проекта IMEC, торгового коридора Индия — Ближний Восток — Европа, важного для США как альтернатива китайской инициативе "Один пояс, один путь".Дополнительные трудности создают судебные процессы против Израиля: прокурор Международного уголовного суда потребовал ордера на арест Нетаньяху и нескольких его коллег в правительстве, Международный суд ООН вынес вердикт о необходимости прекращения Тель-Авивом боевых действий в Газе.А лично для Байдена и демократов все это грозит поражением на предстоящих президентских выборах. Массовые протесты в американских университетах уже сравнивают с акциями времен вьетнамской войны. Хотя именно левый студенческий электорат — традиционная вотчина демократов.Так что попытки Байдена выступить в роли миротворца не стали неожиданностью.Перемирие и обменВ плане президента три этапа.Первый — шестинедельное перемирие. ЦАХАЛ выходит из населенных районов Газы. ХАМАС освобождает неопределенное число заложников — в первую очередь женщин, детей, стариков и раненых — в обмен на членов группировки, которые находятся в израильских тюрьмах. Палестинцы должны вернуться в свои дома или временные убежища. Параллельно увеличивается гуманитарная помощь и ведутся переговоры.В случае успеха на дипломатическом поприще начинается второй этап: освобождение всех остальных заложников и полный вывод израильских войск.Третья фаза предполагает масштабное восстановление Газы и передачу останков погибших заложников.Реакция Тель-АвиваПлан Байдена если и отличался от предыдущих инициатив, которые выдвигались на непрямых переговорах с ХАМАС через Египет и Катар, то незначительно. Ранее Нетаньяху отказывался от подобных идей. Он подчеркивал: военная операция завершится лишь с уничтожением палестинской группировки. Отвергал освобождение заложников "любой ценой". Это, кстати, вызвало протесты в стране.Показательно и то, что не только Тель-Авив, но и западные партнеры постоянно отвергали на полях Совета Безопасности ООН резолюции о "немедленном прекращении огня". В частности, Россия включала этот пункт в проект документа еще 17 октября. Та же судьба постигла и алжирское предложение в феврале. В Вашингтоне утверждали, что кровопролитие может прекратиться только окончательным миром.Лишь в марте приняли документ с призывом обеспечить "длительное прекращение огня". Причем США воздержались при голосовании.И вот теперь, спустя почти девять месяцев после начала конфликта, США потребовали от Израиля перемирия.Нетаньяху план Байдена одобрил. Но с оговорками.Он готов приостановить боевые действия в секторе Газа на шесть недель. О полном прекращении огня речь не идет."Мы не откажемся от достижения победы", — заявил премьер.Внутренние трудностиНынешнюю правящую коалицию, которая позволила Нетаньяху вернуть пост главы правительства, удалось собрать только благодаря содействию ультраправых политиков. И им американское предложение не понравилось."Сделка означает конец войны и капитуляцию перед ХАМАС. Это безумное соглашение станет победой терроризма", — написал в X министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.Он и министр финансов Бецалель Смотрич пригрозили покинуть правительство, если премьер согласится с Байденом.В результате коалиция Биби может потерять большинство в парламенте. А это означает необходимость новых выборов. И в случае поражения Нетаньяху попадет на скамью подсудимых: против него возбуждены несколько уголовных дел по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением.Каким будет новое правительство — неясно. Как и то, что ждет Израиль и Палестину дальше, если они не договорятся о мире.
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, оон, евросоюз
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, ООН, Евросоюз
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Внутреннее и внешнее давление побудили президента США попробовать себя в роли миротворца. Однако его план ближневосточного урегулирования больше похож на ультиматум, нежели на попытку найти компромисс. О том, как предложение Вашингтона восприняли в Тель-Авиве, — в материале РИА Новости.
Из-за конфликта в секторе Газа США
оказались в сложном положении.
Ни одна американская администрация не может себе позволить отказаться от поддержки Израиля
— союзника, отношения с которым выстраивались десятилетиями. Однако игнорировать происходящее тоже нельзя, ведь бомбардировки израильских ВВС разрушают не только Рафах и Хан-Юнис, но и перспективы сближения Тель-Авива с арабскими монархиями. Такой альянс под покровительством Вашингтона был бы направлен против Ирана
— главного противника на Ближнем Востоке.
Имеет значение и недовольство друзей Белого дома по эту сторону Атлантики. Серия признаний независимости Палестины
европейскими странами — Испанией
, Ирландией
и Норвегией
— говорит сама за себя. Функционеры ЕС придерживаются той же позиции: глава евродипломатии Жозеп Боррель
назвал создание палестинского государства единственной долгосрочной гарантией безопасности для самого Израиля. Это объяснимо: европейским политикам приходится считаться с мнением мусульманских диаспор.
Сказываются и экономические интересы коллективного Запада. Конфликт в Газе делает невозможным реализацию проекта IMEC, торгового коридора Индия
— Ближний Восток — Европа
, важного для США как альтернатива китайской инициативе "Один пояс, один путь".
Дополнительные трудности создают судебные процессы против Израиля: прокурор Международного уголовного суда
потребовал ордера на арест Нетаньяху и нескольких его коллег в правительстве, Международный суд ООН
вынес вердикт о необходимости прекращения Тель-Авивом боевых действий в Газе.
А лично для Байдена и демократов все это грозит поражением на предстоящих президентских выборах. Массовые протесты в американских университетах уже сравнивают с акциями времен вьетнамской войны. Хотя именно левый студенческий электорат — традиционная вотчина демократов.
Так что попытки Байдена выступить в роли миротворца не стали неожиданностью.
В плане президента три этапа.
Первый — шестинедельное перемирие. ЦАХАЛ выходит из населенных районов Газы. ХАМАС
освобождает неопределенное число заложников — в первую очередь женщин, детей, стариков и раненых — в обмен на членов группировки, которые находятся в израильских тюрьмах. Палестинцы должны вернуться в свои дома или временные убежища. Параллельно увеличивается гуманитарная помощь и ведутся переговоры.
В случае успеха на дипломатическом поприще начинается второй этап: освобождение всех остальных заложников и полный вывод израильских войск.
Третья фаза предполагает масштабное восстановление Газы и передачу останков погибших заложников.
План Байдена если и отличался от предыдущих инициатив, которые выдвигались на непрямых переговорах с ХАМАС через Египет
и Катар
, то незначительно. Ранее Нетаньяху отказывался от подобных идей. Он подчеркивал: военная операция завершится лишь с уничтожением палестинской группировки. Отвергал освобождение заложников "любой ценой". Это, кстати, вызвало протесты в стране.
Показательно и то, что не только Тель-Авив, но и западные партнеры постоянно отвергали на полях Совета Безопасности ООН резолюции о "немедленном прекращении огня". В частности, Россия
включала этот пункт в проект документа еще 17 октября. Та же судьба постигла и алжирское предложение в феврале. В Вашингтоне утверждали, что кровопролитие может прекратиться только окончательным миром.
Лишь в марте приняли документ с призывом обеспечить "длительное прекращение огня". Причем США воздержались при голосовании.
И вот теперь, спустя почти девять месяцев после начала конфликта, США потребовали от Израиля перемирия.
Нетаньяху план Байдена одобрил. Но с оговорками.
Он готов приостановить боевые действия в секторе Газа на шесть недель. О полном прекращении огня речь не идет.
"Мы не откажемся от достижения победы", — заявил премьер.
Нынешнюю правящую коалицию, которая позволила Нетаньяху вернуть пост главы правительства, удалось собрать только благодаря содействию ультраправых политиков. И им американское предложение не понравилось.
"Сделка означает конец войны и капитуляцию перед ХАМАС. Это безумное соглашение станет победой терроризма", — написал в X
министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Он и министр финансов Бецалель Смотрич пригрозили покинуть правительство, если премьер согласится с Байденом.
В результате коалиция Биби может потерять большинство в парламенте. А это означает необходимость новых выборов. И в случае поражения Нетаньяху попадет на скамью подсудимых: против него возбуждены несколько уголовных дел по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
Каким будет новое правительство — неясно. Как и то, что ждет Израиль и Палестину дальше, если они не договорятся о мире.