https://ria.ru/20240605/initsiativa-1950446528.html

"Это безумие". Байден изменил своим принципам

"Это безумие". Байден изменил своим принципам - РИА Новости, 05.06.2024

"Это безумие". Байден изменил своим принципам

Внутреннее и внешнее давление побудили президента США попробовать себя в роли миротворца. Однако его план ближневосточного урегулирования больше похож на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:00

2024-06-05T08:00

2024-06-05T08:08

в мире

израиль

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

биньямин нетаньяху

оон

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Внутреннее и внешнее давление побудили президента США попробовать себя в роли миротворца. Однако его план ближневосточного урегулирования больше похож на ультиматум, нежели на попытку найти компромисс. О том, как предложение Вашингтона восприняли в Тель-Авиве, — в материале РИА Новости.ДавлениеИз-за конфликта в секторе Газа США оказались в сложном положении.Ни одна американская администрация не может себе позволить отказаться от поддержки Израиля — союзника, отношения с которым выстраивались десятилетиями. Однако игнорировать происходящее тоже нельзя, ведь бомбардировки израильских ВВС разрушают не только Рафах и Хан-Юнис, но и перспективы сближения Тель-Авива с арабскими монархиями. Такой альянс под покровительством Вашингтона был бы направлен против Ирана — главного противника на Ближнем Востоке.Имеет значение и недовольство друзей Белого дома по эту сторону Атлантики. Серия признаний независимости Палестины европейскими странами — Испанией, Ирландией и Норвегией — говорит сама за себя. Функционеры ЕС придерживаются той же позиции: глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал создание палестинского государства единственной долгосрочной гарантией безопасности для самого Израиля. Это объяснимо: европейским политикам приходится считаться с мнением мусульманских диаспор.Сказываются и экономические интересы коллективного Запада. Конфликт в Газе делает невозможным реализацию проекта IMEC, торгового коридора Индия — Ближний Восток — Европа, важного для США как альтернатива китайской инициативе "Один пояс, один путь".Дополнительные трудности создают судебные процессы против Израиля: прокурор Международного уголовного суда потребовал ордера на арест Нетаньяху и нескольких его коллег в правительстве, Международный суд ООН вынес вердикт о необходимости прекращения Тель-Авивом боевых действий в Газе.А лично для Байдена и демократов все это грозит поражением на предстоящих президентских выборах. Массовые протесты в американских университетах уже сравнивают с акциями времен вьетнамской войны. Хотя именно левый студенческий электорат — традиционная вотчина демократов.Так что попытки Байдена выступить в роли миротворца не стали неожиданностью.Перемирие и обменВ плане президента три этапа.Первый — шестинедельное перемирие. ЦАХАЛ выходит из населенных районов Газы. ХАМАС освобождает неопределенное число заложников — в первую очередь женщин, детей, стариков и раненых — в обмен на членов группировки, которые находятся в израильских тюрьмах. Палестинцы должны вернуться в свои дома или временные убежища. Параллельно увеличивается гуманитарная помощь и ведутся переговоры.В случае успеха на дипломатическом поприще начинается второй этап: освобождение всех остальных заложников и полный вывод израильских войск.Третья фаза предполагает масштабное восстановление Газы и передачу останков погибших заложников.Реакция Тель-АвиваПлан Байдена если и отличался от предыдущих инициатив, которые выдвигались на непрямых переговорах с ХАМАС через Египет и Катар, то незначительно. Ранее Нетаньяху отказывался от подобных идей. Он подчеркивал: военная операция завершится лишь с уничтожением палестинской группировки. Отвергал освобождение заложников "любой ценой". Это, кстати, вызвало протесты в стране.Показательно и то, что не только Тель-Авив, но и западные партнеры постоянно отвергали на полях Совета Безопасности ООН резолюции о "немедленном прекращении огня". В частности, Россия включала этот пункт в проект документа еще 17 октября. Та же судьба постигла и алжирское предложение в феврале. В Вашингтоне утверждали, что кровопролитие может прекратиться только окончательным миром.Лишь в марте приняли документ с призывом обеспечить "длительное прекращение огня". Причем США воздержались при голосовании.И вот теперь, спустя почти девять месяцев после начала конфликта, США потребовали от Израиля перемирия.Нетаньяху план Байдена одобрил. Но с оговорками.Он готов приостановить боевые действия в секторе Газа на шесть недель. О полном прекращении огня речь не идет."Мы не откажемся от достижения победы", — заявил премьер.Внутренние трудностиНынешнюю правящую коалицию, которая позволила Нетаньяху вернуть пост главы правительства, удалось собрать только благодаря содействию ультраправых политиков. И им американское предложение не понравилось."Сделка означает конец войны и капитуляцию перед ХАМАС. Это безумное соглашение станет победой терроризма", — написал в X министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.Он и министр финансов Бецалель Смотрич пригрозили покинуть правительство, если премьер согласится с Байденом.В результате коалиция Биби может потерять большинство в парламенте. А это означает необходимость новых выборов. И в случае поражения Нетаньяху попадет на скамью подсудимых: против него возбуждены несколько уголовных дел по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением.Каким будет новое правительство — неясно. Как и то, что ждет Израиль и Палестину дальше, если они не договорятся о мире.

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

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сша

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, оон, евросоюз