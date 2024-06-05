СБУ заявила о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому
СБУ заявила о национализации имущества, "принадлежащего Балицкому и его семье"
© Фото : СБУСотрудники СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду о национализации имущества, якобы принадлежащего губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье.
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"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск минюста о взыскании в доход Украины активов Евгения Балицкого. Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью - жену, сына и отца. Среди изъятых активов – киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
При этом в ведомстве заявили, что большая часть имущества, которое украинские власти собираются национализировать, находится на территории РФ в Запорожской области.
Украинский суд летом 2023 года заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Чиновника признали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории" и "Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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