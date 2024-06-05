https://ria.ru/20240605/imuschestvo-1950684476.html

СБУ заявила о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому

СБУ заявила о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому - РИА Новости, 05.06.2024

СБУ заявила о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому

Служба безопасности Украины заявила в среду о национализации имущества, якобы принадлежащего губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:28

2024-06-05T14:28

2024-06-05T14:28

в мире

украина

запорожская область

россия

евгений балицкий

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934296707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82cf9b16df1cb5cb701504b8ef211258.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду о национализации имущества, якобы принадлежащего губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье. "Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск минюста о взыскании в доход Украины активов Евгения Балицкого. Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью - жену, сына и отца. Среди изъятых активов – киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. При этом в ведомстве заявили, что большая часть имущества, которое украинские власти собираются национализировать, находится на территории РФ в Запорожской области. Украинский суд летом 2023 года заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Чиновника признали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории" и "Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240529/aktivy-1949039461.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946679196.html

украина

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, запорожская область, россия, евгений балицкий, служба безопасности украины