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Государства и корпорации хотят захватить контроль над ИИ, заявил Сноуден - РИА Новости, 05.06.2024
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16:07 05.06.2024 (обновлено: 16:49 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ii-1950718677.html
Государства и корпорации хотят захватить контроль над ИИ, заявил Сноуден
Государства и корпорации хотят захватить контроль над ИИ, заявил Сноуден - РИА Новости, 05.06.2024
Государства и корпорации хотят захватить контроль над ИИ, заявил Сноуден
Государства и корпорации пытаются захватить контроль над искусственным интеллектом (ИИ), чтобы продвигать свою политику с его помощью, считает бывший сотрудник... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:07
2024-06-05T16:49
технологии
сша
россия
сингапур
эдвард сноуден
илон маск
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Государства и корпорации пытаются захватить контроль над искусственным интеллектом (ИИ), чтобы продвигать свою политику с его помощью, считает бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, об этом сообщает агентство Блумберг. "Мы стали свидетелями рождения ребенка с совершенно новой технологией и уже видим, что вокруг начинают кружить оборотни", - приводит агентство его слова на посвященном ИИ мероприятии в Сингапуре. При этом, как передает Блумберг, Сноуден считает, что попытки взять ИИ под контроль ни к чему не приведут. "Он предположил, что попытки контролировать ИИ в конечном счете не достигнут успеха, поскольку технология слишком быстро развивается, а нововведения появляются постоянно", - говорится в сообщении агентства. По мнению Сноудена, вокруг ИИ попробуют возвести "плотину, но нужно сделать так, чтобы она не остановила поток". Ранее американский миллиардер Илон Маск неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия". Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.
https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html
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сингапур
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технологии, сша, россия, сингапур, эдвард сноуден, илон маск, шереметьево (аэропорт)
Технологии, США, Россия, Сингапур, Эдвард Сноуден, Илон Маск, Шереметьево (аэропорт)
Государства и корпорации хотят захватить контроль над ИИ, заявил Сноуден

Сноуден: государства и корпорации хотят захватить контроль над ИИ

© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Государства и корпорации пытаются захватить контроль над искусственным интеллектом (ИИ), чтобы продвигать свою политику с его помощью, считает бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, об этом сообщает агентство Блумберг.
"Мы стали свидетелями рождения ребенка с совершенно новой технологией и уже видим, что вокруг начинают кружить оборотни", - приводит агентство его слова на посвященном ИИ мероприятии в Сингапуре.
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При этом, как передает Блумберг, Сноуден считает, что попытки взять ИИ под контроль ни к чему не приведут.
"Он предположил, что попытки контролировать ИИ в конечном счете не достигнут успеха, поскольку технология слишком быстро развивается, а нововведения появляются постоянно", - говорится в сообщении агентства.
По мнению Сноудена, вокруг ИИ попробуют возвести "плотину, но нужно сделать так, чтобы она не остановила поток".
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Ранее американский миллиардер Илон Маск неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.
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ТехнологииСШАРоссияСингапурЭдвард СноуденИлон МаскШереметьево (аэропорт)
 
 
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