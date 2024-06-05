https://ria.ru/20240605/ii-1950718677.html

Государства и корпорации хотят захватить контроль над ИИ, заявил Сноуден

Государства и корпорации хотят захватить контроль над ИИ, заявил Сноуден - РИА Новости, 05.06.2024

Государства и корпорации хотят захватить контроль над ИИ, заявил Сноуден

Государства и корпорации пытаются захватить контроль над искусственным интеллектом (ИИ), чтобы продвигать свою политику с его помощью, считает бывший сотрудник... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:07

2024-06-05T16:07

2024-06-05T16:49

технологии

сша

россия

сингапур

эдвард сноуден

илон маск

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102836/79/1028367942_0:11:3000:1699_1920x0_80_0_0_baa80f05a6875de4e388425ea412fcbd.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Государства и корпорации пытаются захватить контроль над искусственным интеллектом (ИИ), чтобы продвигать свою политику с его помощью, считает бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, об этом сообщает агентство Блумберг. "Мы стали свидетелями рождения ребенка с совершенно новой технологией и уже видим, что вокруг начинают кружить оборотни", - приводит агентство его слова на посвященном ИИ мероприятии в Сингапуре. При этом, как передает Блумберг, Сноуден считает, что попытки взять ИИ под контроль ни к чему не приведут. "Он предположил, что попытки контролировать ИИ в конечном счете не достигнут успеха, поскольку технология слишком быстро развивается, а нововведения появляются постоянно", - говорится в сообщении агентства. По мнению Сноудена, вокруг ИИ попробуют возвести "плотину, но нужно сделать так, чтобы она не остановила поток". Ранее американский миллиардер Илон Маск неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия". Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.

https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html

https://ria.ru/20240605/zakharova-1950622823.html

https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html

сша

россия

сингапур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, россия, сингапур, эдвард сноуден, илон маск, шереметьево (аэропорт)