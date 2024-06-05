https://ria.ru/20240605/gruziya-1950611008.html

Премьер Грузии готов предоставить доказательства угроз от еврокомиссара

Премьер Грузии готов предоставить доказательства угроз от еврокомиссара - РИА Новости, 05.06.2024

Премьер Грузии готов предоставить доказательства угроз от еврокомиссара

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства угроз со стороны одного из еврокомиссаров. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:35

2024-06-05T11:35

2024-06-05T14:34

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

оливер варгели

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства угроз со стороны одного из еврокомиссаров."Нам угрожали многим, в том числе повторением судьбы словацкого премьер-министра (Роберта Фицо. — Прим. ред. ). <…> Если будет интерес какой-либо страны, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства", — подчеркнул глава правительства.Об угрозах со стороны одного из еврокомиссаров, прозвучавших во время телефонного разговора о принятом в Грузии законе об иноагентах, Кобахидзе рассказал 23 мая. По его словам, собеседник упомянул недавнее покушение на премьера Словакии.Позднее еврокомиссар по расширению Оливер Вархели подтвердил, что этот инцидент был темой их беседы, но его заявление не было угрозой, фразу "вырвали из контекста".Давление Запада на ГрузиюЗападные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси на фоне обсуждения закона об иноагентах, который подписал в понедельник спикер парламента Шалва Папуашвили. В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон вводит новую политику по визовым ограничениям.В правящей партии Грузии назвали решение Штатов комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.

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https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, оливер варгели, тбилиси, энтони блинкен, евросоюз