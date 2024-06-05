Премьер Грузии готов предоставить доказательства угроз от еврокомиссара
Премьер Грузии Кобахидзе готов представить доказательства угроз от еврокомиссара
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства угроз со стороны одного из еврокомиссаров.
"Нам угрожали многим, в том числе повторением судьбы словацкого премьер-министра (Роберта Фицо. — Прим. ред. ). <…> Если будет интерес какой-либо страны, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства", — подчеркнул глава правительства.
Об угрозах со стороны одного из еврокомиссаров, прозвучавших во время телефонного разговора о принятом в Грузии законе об иноагентах, Кобахидзе рассказал 23 мая. По его словам, собеседник упомянул недавнее покушение на премьера Словакии.
Позднее еврокомиссар по расширению Оливер Вархели подтвердил, что этот инцидент был темой их беседы, но его заявление не было угрозой, фразу "вырвали из контекста".
Покушение на Роберто Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула. В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Сейчас его состояние стабилизировали. Премьер не раз выступал против поставок оружия Украине, заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Он подчеркивал, что Словакия не заинтересована в том, чтобы делать из России врага.
Давление Запада на Грузию
Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси на фоне обсуждения закона об иноагентах, который подписал в понедельник спикер парламента Шалва Папуашвили.
В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон вводит новую политику по визовым ограничениям.
В правящей партии Грузии назвали решение Штатов комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.