https://ria.ru/20240605/germaniya-1950720353.html

ФРГ не хочет быть стороной конфликта на Украине, утверждает министр обороны

ФРГ не хочет быть стороной конфликта на Украине, утверждает министр обороны - РИА Новости, 05.06.2024

ФРГ не хочет быть стороной конфликта на Украине, утверждает министр обороны

Германия не хочет и не будет становиться стороной украинского конфликта, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопрос депутата бундестага,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:10

2024-06-05T16:10

2024-06-05T16:17

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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Германия не хочет и не будет становиться стороной украинского конфликта, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопрос депутата бундестага, может ли правительство ФРГ дать гарантии, что не станет частью конфликта в будущем. "От нас зависит, какую роль мы будем играть, и мы будем играть ее со всей конкретностью и в то же время с максимальной решимостью. Но мы не хотим стать партией войны и не станем ею", - заявил Писториус в среду. Трансляцию в прямом эфире вел немецкий телеканал Phoenix. При этом министр заявил, что считает, что за эскалацию ответственна российская сторона, что, по его словам, именно она озвучивает все новые угрозы, которые направлены на то, чтобы запугать и разобщить страны Запада. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, борис писториус, украина, россия