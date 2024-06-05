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ФРГ не хочет быть стороной конфликта на Украине, утверждает министр обороны - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 05.06.2024 (обновлено: 16:17 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950720353.html
ФРГ не хочет быть стороной конфликта на Украине, утверждает министр обороны
ФРГ не хочет быть стороной конфликта на Украине, утверждает министр обороны - РИА Новости, 05.06.2024
ФРГ не хочет быть стороной конфликта на Украине, утверждает министр обороны
Германия не хочет и не будет становиться стороной украинского конфликта, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопрос депутата бундестага,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:10
2024-06-05T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
германия
борис писториус
украина
россия
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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Германия не хочет и не будет становиться стороной украинского конфликта, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопрос депутата бундестага, может ли правительство ФРГ дать гарантии, что не станет частью конфликта в будущем. "От нас зависит, какую роль мы будем играть, и мы будем играть ее со всей конкретностью и в то же время с максимальной решимостью. Но мы не хотим стать партией войны и не станем ею", - заявил Писториус в среду. Трансляцию в прямом эфире вел немецкий телеканал Phoenix. При этом министр заявил, что считает, что за эскалацию ответственна российская сторона, что, по его словам, именно она озвучивает все новые угрозы, которые направлены на то, чтобы запугать и разобщить страны Запада. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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в мире, германия, борис писториус, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Борис Писториус, Украина, Россия
ФРГ не хочет быть стороной конфликта на Украине, утверждает министр обороны

Писториус утверждает, что ФРГ не хочет становиться стороной конфликта на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Германия не хочет и не будет становиться стороной украинского конфликта, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопрос депутата бундестага, может ли правительство ФРГ дать гарантии, что не станет частью конфликта в будущем.
"От нас зависит, какую роль мы будем играть, и мы будем играть ее со всей конкретностью и в то же время с максимальной решимостью. Но мы не хотим стать партией войны и не станем ею", - заявил Писториус в среду. Трансляцию в прямом эфире вел немецкий телеканал Phoenix.
При этом министр заявил, что считает, что за эскалацию ответственна российская сторона, что, по его словам, именно она озвучивает все новые угрозы, которые направлены на то, чтобы запугать и разобщить страны Запада.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияБорис ПисториусУкраинаРоссия
 
 
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