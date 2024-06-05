https://ria.ru/20240605/germaniya-1950699613.html
Германия не планирует отправлять солдат на Украину, заявил Писториус
Германия не планирует отправлять солдат на Украину, заявил Писториус - РИА Новости, 05.06.2024
Германия не планирует отправлять солдат на Украину, заявил Писториус
Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину, о подобных планах правительству ФРГ не сообщали и другие государства ЕС, заявил министр обороны ФРГ РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:09
2024-06-05T15:09
2024-06-05T15:09
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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину, о подобных планах правительству ФРГ не сообщали и другие государства ЕС, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду. Вопрос о том, информировали ли германское правительство другие страны ЕС о планах направить своих солдат на Украину и планирует ли ФРГ сама отправить собственных военнослужащих в зону конфликта, на сессии вопросов в бундестаге в среду задал депутат "Альтернативы для Германии" Рюдигер Лукассен. "Ответы на ваши вопросы звучат "нет" и "нет", - сказал Писториус. Прямую трансляцию из бундестага вел немецкий телеканал Phoenix. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240123/frg-1922868976.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929800701.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, германия, эммануэль макрон, борис писториус, дмитрий песков, евросоюз, нато
Украина, Россия, Германия, Эммануэль Макрон, Борис Писториус, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
Германия не планирует отправлять солдат на Украину, заявил Писториус
Писториус: Германия не планирует отправлять своих солдат на Украину
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости.
Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину, о подобных планах правительству ФРГ не сообщали и другие государства ЕС, заявил
министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду.
Вопрос о том, информировали ли германское правительство другие страны ЕС о планах направить своих солдат на Украину и планирует ли ФРГ сама отправить собственных военнослужащих в зону конфликта, на сессии вопросов в бундестаге в среду задал депутат "Альтернативы для Германии" Рюдигер Лукассен.
"Ответы на ваши вопросы звучат "нет" и "нет", - сказал Писториус. Прямую трансляцию из бундестага вел немецкий телеканал Phoenix.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.