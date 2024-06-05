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Кандидата от "Альтернативы для Германии" ранили при нападении с ножом - РИА Новости, 05.06.2024
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12:36 05.06.2024 (обновлено: 13:17 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950636173.html
Кандидата от "Альтернативы для Германии" ранили при нападении с ножом
Кандидата от "Альтернативы для Германии" ранили при нападении с ножом - РИА Новости, 05.06.2024
Кандидата от "Альтернативы для Германии" ранили при нападении с ножом
Кандидат в муниципальный совет от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вечером получил ранение при нападении на него с ножом в немецком городе... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:36
2024-06-05T13:17
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БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. Кандидат в муниципальный совет от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вечером получил ранение при нападении на него с ножом в немецком городе Мангейм, сообщила газета Bild."Один из трех нападавших был задержан тем же вечером", — пишет издание. Двое преступников скрылись, уточнила газета со ссылкой на представителя АдГ Эмиля Зенце. Он также сообщил Bild, что орудием нападения был нож для разрезания коробок. Врачи в больнице наложили пострадавшему политику швы. Инцидент произошел во вторник, в 22:45 (23:45 мск), недалеко от рыночной площади. По данным издания, кандидат от АдГ Генрих К., которому 62 года, увидел, как неизвестные срывают предвыборные плакаты. Политик вмешался, в результате чего злоумышленники напали на него. Местная полиция подтвердила, что пока разбирается в случившемся.
https://radiosputnik.ru/20240530/fitso-1949433529.html
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в мире, мангейм, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Мангейм, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
Кандидата от "Альтернативы для Германии" ранили при нападении с ножом

Кандидата от "АдГ" в муниципальный совет Мангейма ранили при нападении с ножом

© Фото : Bild/Kolja GärtnerФото предвыборного плаката кандидата в муниципальный совет от правой партии "Альтернатива для Германии" Генриха К., опубликованное изданием Bild
Фото предвыборного плаката кандидата в муниципальный совет от правой партии Альтернатива для Германии Генриха К., опубликованное изданием Bild - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Bild/Kolja Gärtner
Фото предвыборного плаката кандидата в муниципальный совет от правой партии "Альтернатива для Германии" Генриха К., опубликованное изданием Bild
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БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. Кандидат в муниципальный совет от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вечером получил ранение при нападении на него с ножом в немецком городе Мангейм, сообщила газета Bild.
«
"Один из трех нападавших был задержан тем же вечером", — пишет издание.
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Двое преступников скрылись, уточнила газета со ссылкой на представителя АдГ Эмиля Зенце. Он также сообщил Bild, что орудием нападения был нож для разрезания коробок. Врачи в больнице наложили пострадавшему политику швы.
Инцидент произошел во вторник, в 22:45 (23:45 мск), недалеко от рыночной площади.
По данным издания, кандидат от АдГ Генрих К., которому 62 года, увидел, как неизвестные срывают предвыборные плакаты. Политик вмешался, в результате чего злоумышленники напали на него.
Местная полиция подтвердила, что пока разбирается в случившемся.
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