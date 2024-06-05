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Зарубежгеология планирует провести в Сьерра-Леоне геологоразведку - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:31 05.06.2024 (обновлено: 14:36 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/geologiya-1950685869.html
Зарубежгеология планирует провести в Сьерра-Леоне геологоразведку
Зарубежгеология планирует провести в Сьерра-Леоне геологоразведку - РИА Новости, 05.06.2024
Зарубежгеология планирует провести в Сьерра-Леоне геологоразведку
Зарубежгеология планирует провести в Сьерра-Леоне геологоразведку, подписан меморандум о взаимопонимании, заявил РИА Новости министр горнодобывающей... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:31
2024-06-05T14:36
экономика
сьерра-леоне
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Зарубежгеология планирует провести в Сьерра-Леоне геологоразведку, подписан меморандум о взаимопонимании, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай. "Есть Зарубежгеология… Мы подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит работать в сфере добычи полезных ископаемых и геологоразведки", - сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024. По его словам, компания должна собрать необходимые геоданные в Сьерра-Леоне, чтобы оценить количество полезных ископаемых. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240208/proekt-1926199102.html
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экономика, сьерра-леоне
Экономика, Сьерра-Леоне, ПМЭФ-2024
Зарубежгеология планирует провести в Сьерра-Леоне геологоразведку

Зарубежная геология проведет в Сьерра-Леоне геологическую разведку

© Flickr / S MartinФлаг Сьерра-Леоне
Флаг Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Flickr / S Martin
Флаг Сьерра-Леоне. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Зарубежгеология планирует провести в Сьерра-Леоне геологоразведку, подписан меморандум о взаимопонимании, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай.
"Есть Зарубежгеология… Мы подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит работать в сфере добычи полезных ископаемых и геологоразведки", - сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024.
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По его словам, компания должна собрать необходимые геоданные в Сьерра-Леоне, чтобы оценить количество полезных ископаемых.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаСьерра-Леоне
 
 
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