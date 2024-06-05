Рейтинг@Mail.ru
На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
08:44 05.06.2024 (обновлено: 10:16 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/genprokuratura-1950560691.html
На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры
На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры - РИА Новости, 05.06.2024
На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры
Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:44
2024-06-05T10:16
пмэф-2024
генеральная прокуратура рф
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950588441_0:121:2560:1561_1920x0_80_0_0_6e564ae06a4e9bdf58b8ac5460c7caa3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. На ведомственном стенде представлен интерактивный экран, с помощью которого участники форума смогут онлайн направить обращение в Генпрокуратуру. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950588441_20:0:2295:1706_1920x0_80_0_0_ee070ff25837c9889fd9211d9b3d93f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, россия, экономика
ПМЭФ-2024, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Экономика
На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры

На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры с интерактивным экраном

© Фото : Генпрокуратура России/TelegramСтенд Генеральной Прокуратура на ПМЭФ. 5 июня 2024
Стенд Генеральной Прокуратура на ПМЭФ. 5 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Генпрокуратура России/Telegram
Стенд Генеральной Прокуратура на ПМЭФ. 5 июня 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
На ведомственном стенде представлен интерактивный экран, с помощью которого участники форума смогут онлайн направить обращение в Генпрокуратуру.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024
27 мая, 15:40
 
ПМЭФ-2024Генеральная прокуратура РФРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала