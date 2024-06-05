https://ria.ru/20240605/genprokuratura-1950560691.html

На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры

На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры - РИА Новости, 05.06.2024

На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры

Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:44

2024-06-05T08:44

2024-06-05T10:16

пмэф-2024

генеральная прокуратура рф

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. На ведомственном стенде представлен интерактивный экран, с помощью которого участники форума смогут онлайн направить обращение в Генпрокуратуру. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

генеральная прокуратура рф, россия, экономика