https://ria.ru/20240605/genprokuratura-1950560691.html
На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры
На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры - РИА Новости, 05.06.2024
На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры
Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:44
2024-06-05T08:44
2024-06-05T10:16
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. На ведомственном стенде представлен интерактивный экран, с помощью которого участники форума смогут онлайн направить обращение в Генпрокуратуру. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, россия, экономика
ПМЭФ-2024, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Экономика
На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры
На ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры с интерактивным экраном