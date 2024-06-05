https://ria.ru/20240605/foto-1950717159.html

Кандидатам могут разрешить использовать для агитации фото с семьей

Кандидатам могут разрешить использовать для агитации фото с семьей - РИА Новости, 05.06.2024

Кандидатам могут разрешить использовать для агитации фото с семьей

Депутаты фракции СРЗП внесли ГД законопроект о праве кандидатов использовать в агитационных материалах фотографии с членами семьи, документ опубликован в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:02

2024-06-05T16:02

2024-06-05T16:02

политика

госдума рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты фракции СРЗП внесли ГД законопроект о праве кандидатов использовать в агитационных материалах фотографии с членами семьи, документ опубликован в думской базе. Сейчас кандидатам и объединениям, которые его выдвинули, допускается использовать только изображения, где кандидат один или находится среди неопределенного круга лиц. "Данным проектом федерального закона предлагается внести изменения, ...предоставив право кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувших кандидатов, использовать в агитационных материалах изображения кандидатов, в том числе со своими супругами, детьми (включая детей, не достигших возраста 18 лет), родителями и другими близкими родственниками, а также среди неопределенного круга лиц", - следует из пояснительной записки. По словам авторов проекта, это может стать эффективным способом пропаганды традиционных семейных ценностей и позволит избирателям получать более полную информацию о кандидате и сделать более осознанный выбор при голосовании.

https://ria.ru/20240530/deti-1949364524.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, госдума рф