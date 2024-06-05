ЕС следит за обсуждением в США возможных санкций против МУС
ЕС внимательно следит за обсуждением в США санкций против чиновников МУС
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за обсуждением в США возможных санкций против Международного уголовного суда (МУС) и отмечает, что окончательное решение еще не принято, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
Ранее комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС после требования прокурора Карима Хана выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
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"Мы внимательно наблюдаем за происходящим в США в этом контексте. Мы констатируем, что после голосования в палате представителей понадобятся дополнительные шаги в рамках процедуры в конгрессе. Другими словами, решение пока не принято", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
По его словам, в ЕС приветствуют заявление президентской администрации США, которая выступила против законопроекта. Стано добавил, что Евросоюз продолжает придерживаться своей прежней позиции по МУС.
"Позиция ЕС по отношению к МУС остается прежней: мы считаем его важной частью международной правовой системы. МУС должен работать независимо", - сказал европейский представитель.
Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.