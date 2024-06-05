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ЕС следит за обсуждением в США возможных санкций против МУС - РИА Новости, 05.06.2024
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14:40 05.06.2024 (обновлено: 14:42 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/es-1950689059.html
ЕС следит за обсуждением в США возможных санкций против МУС
ЕС следит за обсуждением в США возможных санкций против МУС - РИА Новости, 05.06.2024
ЕС следит за обсуждением в США возможных санкций против МУС
Евросоюз внимательно следит за обсуждением в США возможных санкций против Международного уголовного суда (МУС) и отмечает, что окончательное решение еще не... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:40
2024-06-05T14:42
в мире
сша
израиль
брюссель
петер стано
биньямин нетаньяху
исмаил хания
международный уголовный суд
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за обсуждением в США возможных санкций против Международного уголовного суда (МУС) и отмечает, что окончательное решение еще не принято, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. Ранее комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС после требования прокурора Карима Хана выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. "Мы внимательно наблюдаем за происходящим в США в этом контексте. Мы констатируем, что после голосования в палате представителей понадобятся дополнительные шаги в рамках процедуры в конгрессе. Другими словами, решение пока не принято", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе. По его словам, в ЕС приветствуют заявление президентской администрации США, которая выступила против законопроекта. Стано добавил, что Евросоюз продолжает придерживаться своей прежней позиции по МУС. "Позиция ЕС по отношению к МУС остается прежней: мы считаем его важной частью международной правовой системы. МУС должен работать независимо", - сказал европейский представитель. Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
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в мире, сша, израиль, брюссель, петер стано, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, евросоюз, хамас
В мире, США, Израиль, Брюссель, Петер Стано, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, Евросоюз, ХАМАС
ЕС следит за обсуждением в США возможных санкций против МУС

ЕС внимательно следит за обсуждением в США санкций против чиновников МУС

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за обсуждением в США возможных санкций против Международного уголовного суда (МУС) и отмечает, что окончательное решение еще не принято, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
Ранее комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС после требования прокурора Карима Хана выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
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"Мы внимательно наблюдаем за происходящим в США в этом контексте. Мы констатируем, что после голосования в палате представителей понадобятся дополнительные шаги в рамках процедуры в конгрессе. Другими словами, решение пока не принято", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
По его словам, в ЕС приветствуют заявление президентской администрации США, которая выступила против законопроекта. Стано добавил, что Евросоюз продолжает придерживаться своей прежней позиции по МУС.
"Позиция ЕС по отношению к МУС остается прежней: мы считаем его важной частью международной правовой системы. МУС должен работать независимо", - сказал европейский представитель.
Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
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В миреСШАИзраильБрюссельПетер СтаноБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияМеждународный уголовный судЕвросоюзХАМАС
 
 
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