https://ria.ru/20240605/es-1950689059.html

ЕС следит за обсуждением в США возможных санкций против МУС

ЕС следит за обсуждением в США возможных санкций против МУС - РИА Новости, 05.06.2024

ЕС следит за обсуждением в США возможных санкций против МУС

Евросоюз внимательно следит за обсуждением в США возможных санкций против Международного уголовного суда (МУС) и отмечает, что окончательное решение еще не... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:40

2024-06-05T14:40

2024-06-05T14:42

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сша

израиль

брюссель

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исмаил хания

международный уголовный суд

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за обсуждением в США возможных санкций против Международного уголовного суда (МУС) и отмечает, что окончательное решение еще не принято, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. Ранее комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС после требования прокурора Карима Хана выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. "Мы внимательно наблюдаем за происходящим в США в этом контексте. Мы констатируем, что после голосования в палате представителей понадобятся дополнительные шаги в рамках процедуры в конгрессе. Другими словами, решение пока не принято", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе. По его словам, в ЕС приветствуют заявление президентской администрации США, которая выступила против законопроекта. Стано добавил, что Евросоюз продолжает придерживаться своей прежней позиции по МУС. "Позиция ЕС по отношению к МУС остается прежней: мы считаем его важной частью международной правовой системы. МУС должен работать независимо", - сказал европейский представитель. Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

https://ria.ru/20240601/mus-1949839944.html

сша

израиль

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, израиль, брюссель, петер стано, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, евросоюз, хамас