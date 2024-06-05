https://ria.ru/20240605/energoperekhod-1950673113.html

Обеспечение справедливого энергоперехода в ШОС И БРИКС обсудят на ПМЭФ

Обеспечение справедливого энергоперехода в ШОС И БРИКС обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Обеспечение справедливого энергоперехода в ШОС И БРИКС обсудят на ПМЭФ

Сессия на тему "Справедливый переход и инновации в странах ШОС и БРИКС", посвященная задаче обеспечения справедливого энергоперехода в странах ШОС и БРИКС... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:12

2024-06-05T14:12

2024-06-05T14:12

пмэф-2024

экономика

россия

шос

брикс

сколково

вэб.рф (вэб)

энергетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950677914_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_03b27319f03ee3740d9229330617a201.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сессия на тему "Справедливый переход и инновации в странах ШОС и БРИКС", посвященная задаче обеспечения справедливого энергоперехода в странах ШОС и БРИКС пройдет в четверг в рамках ПМЭФ-2024 на стенде ВЭБ.РФ, сообщает корпорация развития. Как отметили в ВЭБ.РФ, справедливый энергопереход должен быть направлен на сокращение выбросов парниковых газов главным образом за счет постепенного отказа от ископаемого топлива и изменения максимального числа технологических процессов для использования низкоуглеродной электроэнергии. Концепция справедливого энергоперехода, которой придерживается Россия, основана на идее обеспечения разумного баланса между требованиями энергетической безопасности и климатической нейтральности. Участники дискуссии обсудят метрики "справедливости" такого перехода, роль атомной энергетики и отношение к ней на международных площадках, мнение представителей российского бизнеса о справедливом энергопереходе и реальные шаги, которые российский бизнес уже предпринимает в этом направлении, а также возможные варианты сотрудничества стран ШОС и БРИКС по этому вопросу. Ожидается, что в сессии примут участие руководитель Московской школы управления "Сколково" Александр Ким, заместитель генерального директора и руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков и директор по устойчивому развитию РУСАЛ Елена Мякотникова. Модератором выступит первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

https://ria.ru/20240603/transformatsiya-1950260586.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, шос, брикс, сколково, вэб.рф (вэб), энергетика, атомная энергетика