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Обеспечение справедливого энергоперехода в ШОС И БРИКС обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:12 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/energoperekhod-1950673113.html
Обеспечение справедливого энергоперехода в ШОС И БРИКС обсудят на ПМЭФ
Обеспечение справедливого энергоперехода в ШОС И БРИКС обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Обеспечение справедливого энергоперехода в ШОС И БРИКС обсудят на ПМЭФ
Сессия на тему "Справедливый переход и инновации в странах ШОС и БРИКС", посвященная задаче обеспечения справедливого энергоперехода в странах ШОС и БРИКС... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:12
2024-06-05T14:12
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шос
брикс
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энергетика
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сессия на тему "Справедливый переход и инновации в странах ШОС и БРИКС", посвященная задаче обеспечения справедливого энергоперехода в странах ШОС и БРИКС пройдет в четверг в рамках ПМЭФ-2024 на стенде ВЭБ.РФ, сообщает корпорация развития. Как отметили в ВЭБ.РФ, справедливый энергопереход должен быть направлен на сокращение выбросов парниковых газов главным образом за счет постепенного отказа от ископаемого топлива и изменения максимального числа технологических процессов для использования низкоуглеродной электроэнергии. Концепция справедливого энергоперехода, которой придерживается Россия, основана на идее обеспечения разумного баланса между требованиями энергетической безопасности и климатической нейтральности. Участники дискуссии обсудят метрики "справедливости" такого перехода, роль атомной энергетики и отношение к ней на международных площадках, мнение представителей российского бизнеса о справедливом энергопереходе и реальные шаги, которые российский бизнес уже предпринимает в этом направлении, а также возможные варианты сотрудничества стран ШОС и БРИКС по этому вопросу. Ожидается, что в сессии примут участие руководитель Московской школы управления "Сколково" Александр Ким, заместитель генерального директора и руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков и директор по устойчивому развитию РУСАЛ Елена Мякотникова. Модератором выступит первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.
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экономика, россия, шос, брикс, сколково, вэб.рф (вэб), энергетика, атомная энергетика
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, ШОС, БРИКС, Сколково, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Энергетика, Атомная энергетика

Обеспечение справедливого энергоперехода в ШОС И БРИКС обсудят на ПМЭФ

© Фото : ВЭБ.РФОбеспечение справедливого энергоперехода в ШОС И БРИКС обсудят на ПМЭФ
Обеспечение справедливого энергоперехода в ШОС И БРИКС обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сессия на тему "Справедливый переход и инновации в странах ШОС и БРИКС", посвященная задаче обеспечения справедливого энергоперехода в странах ШОС и БРИКС пройдет в четверг в рамках ПМЭФ-2024 на стенде ВЭБ.РФ, сообщает корпорация развития.
Как отметили в ВЭБ.РФ, справедливый энергопереход должен быть направлен на сокращение выбросов парниковых газов главным образом за счет постепенного отказа от ископаемого топлива и изменения максимального числа технологических процессов для использования низкоуглеродной электроэнергии. Концепция справедливого энергоперехода, которой придерживается Россия, основана на идее обеспечения разумного баланса между требованиями энергетической безопасности и климатической нейтральности.
Участники дискуссии обсудят метрики "справедливости" такого перехода, роль атомной энергетики и отношение к ней на международных площадках, мнение представителей российского бизнеса о справедливом энергопереходе и реальные шаги, которые российский бизнес уже предпринимает в этом направлении, а также возможные варианты сотрудничества стран ШОС и БРИКС по этому вопросу.
Ожидается, что в сессии примут участие руководитель Московской школы управления "Сколково" Александр Ким, заместитель генерального директора и руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков и директор по устойчивому развитию РУСАЛ Елена Мякотникова. Модератором выступит первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.
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