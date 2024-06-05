https://ria.ru/20240605/energodar-1950606976.html
ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России
ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России - РИА Новости, 05.06.2024
ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России
ВСУ, обстреливая позиции российских военных в районе города Энергодар Запорожской области, часто промахиваются и попадают по гражданской инфраструктуре, в том... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:26
2024-06-05T11:26
2024-06-05T11:26
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831006533_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_2c0997426da5905c57172fdc91683ead.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. ВСУ, обстреливая позиции российских военных в районе города Энергодар Запорожской области, часто промахиваются и попадают по гражданской инфраструктуре, в том числе и кассетными боеприпасами, рассказали РИА Новости бойцы полка 1197 ВС РФ. "В масштабах батальона три-четыре за день гарантированно прилетает. Единственный момент - стреляют в нас, сильно промахиваются и попадают по мирной инфраструктуре в мирные дома. Бывают кассетные боеприпасы. Разрушения есть очень большие", - рассказал командир одного из подразделений полка. Другой боец отметил неприцельность артиллерийских обстрелов ВСУ в районе Энергодара. "Они когда бьют снарядами артиллерийскими, они бьют не прицельно. Может, дронами и корректируются, но часто попадает по гражданской инфраструктуре. Прилетало по частным домам мирных жителей. Пострадавших, слава богу, нет, но прилетает во дворы и огороды", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240604/dron-1950381779.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831006533_505:132:3060:2048_1920x0_80_0_0_60f380c313ea18e7274e25e54d2076e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России
Военные: ВСУ часто промахиваются и попадают по гражданским объектам Энергодара
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. ВСУ, обстреливая позиции российских военных в районе города Энергодар Запорожской области, часто промахиваются и попадают по гражданской инфраструктуре, в том числе и кассетными боеприпасами, рассказали РИА Новости бойцы полка 1197 ВС РФ.
"В масштабах батальона три-четыре за день гарантированно прилетает. Единственный момент - стреляют в нас, сильно промахиваются и попадают по мирной инфраструктуре в мирные дома. Бывают кассетные боеприпасы. Разрушения есть очень большие", - рассказал командир одного из подразделений полка.
Другой боец отметил неприцельность артиллерийских обстрелов ВСУ в районе Энергодара. "Они когда бьют снарядами артиллерийскими, они бьют не прицельно. Может, дронами и корректируются, но часто попадает по гражданской инфраструктуре. Прилетало по частным домам мирных жителей. Пострадавших, слава богу, нет, но прилетает во дворы и огороды", - рассказал собеседник агентства.