https://ria.ru/20240605/energodar-1950606976.html

ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России

ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России - РИА Новости, 05.06.2024

ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России

ВСУ, обстреливая позиции российских военных в районе города Энергодар Запорожской области, часто промахиваются и попадают по гражданской инфраструктуре, в том... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:26

2024-06-05T11:26

2024-06-05T11:26

специальная военная операция на украине

энергодар

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. ВСУ, обстреливая позиции российских военных в районе города Энергодар Запорожской области, часто промахиваются и попадают по гражданской инфраструктуре, в том числе и кассетными боеприпасами, рассказали РИА Новости бойцы полка 1197 ВС РФ. "В масштабах батальона три-четыре за день гарантированно прилетает. Единственный момент - стреляют в нас, сильно промахиваются и попадают по мирной инфраструктуре в мирные дома. Бывают кассетные боеприпасы. Разрушения есть очень большие", - рассказал командир одного из подразделений полка. Другой боец отметил неприцельность артиллерийских обстрелов ВСУ в районе Энергодара. "Они когда бьют снарядами артиллерийскими, они бьют не прицельно. Может, дронами и корректируются, но часто попадает по гражданской инфраструктуре. Прилетало по частным домам мирных жителей. Пострадавших, слава богу, нет, но прилетает во дворы и огороды", - рассказал собеседник агентства.

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Кирилл Волков

энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия