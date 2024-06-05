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ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/energodar-1950606976.html
ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России
ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России - РИА Новости, 05.06.2024
ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России
ВСУ, обстреливая позиции российских военных в районе города Энергодар Запорожской области, часто промахиваются и попадают по гражданской инфраструктуре, в том... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:26
2024-06-05T11:26
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. ВСУ, обстреливая позиции российских военных в районе города Энергодар Запорожской области, часто промахиваются и попадают по гражданской инфраструктуре, в том числе и кассетными боеприпасами, рассказали РИА Новости бойцы полка 1197 ВС РФ. "В масштабах батальона три-четыре за день гарантированно прилетает. Единственный момент - стреляют в нас, сильно промахиваются и попадают по мирной инфраструктуре в мирные дома. Бывают кассетные боеприпасы. Разрушения есть очень большие", - рассказал командир одного из подразделений полка. Другой боец отметил неприцельность артиллерийских обстрелов ВСУ в районе Энергодара. "Они когда бьют снарядами артиллерийскими, они бьют не прицельно. Может, дронами и корректируются, но часто попадает по гражданской инфраструктуре. Прилетало по частным домам мирных жителей. Пострадавших, слава богу, нет, но прилетает во дворы и огороды", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240604/dron-1950381779.html
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
ВСУ часто промахиваются при обстрелах Энергодара, рассказали в ВС России

Военные: ВСУ часто промахиваются и попадают по гражданским объектам Энергодара

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в городе Энергодар
Повседневная жизнь в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Повседневная жизнь в городе Энергодар. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. ВСУ, обстреливая позиции российских военных в районе города Энергодар Запорожской области, часто промахиваются и попадают по гражданской инфраструктуре, в том числе и кассетными боеприпасами, рассказали РИА Новости бойцы полка 1197 ВС РФ.
"В масштабах батальона три-четыре за день гарантированно прилетает. Единственный момент - стреляют в нас, сильно промахиваются и попадают по мирной инфраструктуре в мирные дома. Бывают кассетные боеприпасы. Разрушения есть очень большие", - рассказал командир одного из подразделений полка.
Другой боец отметил неприцельность артиллерийских обстрелов ВСУ в районе Энергодара. "Они когда бьют снарядами артиллерийскими, они бьют не прицельно. Может, дронами и корректируются, но часто попадает по гражданской инфраструктуре. Прилетало по частным домам мирных жителей. Пострадавших, слава богу, нет, но прилетает во дворы и огороды", - рассказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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