https://ria.ru/20240605/elektrichestvo-1950591530.html
Украина может перейти к десятичасовым отключениям электричества
Украина может перейти к десятичасовым отключениям электричества - РИА Новости, 05.06.2024
Украина может перейти к десятичасовым отключениям электричества
Украина может перейти к 10-часовым отключениям электроэнергии в сутки, заявил глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:52
2024-06-05T10:52
2024-06-05T10:52
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украина может перейти к 10-часовым отключениям электроэнергии в сутки, заявил глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. "Если у нас сейчас почти семь часов отключений, то мы, очевидно, будем ожидать отключения в июле по 10 часов", - заявил Попенко в эфире украинского YouTube-канала "Новости.live". Как заявил Попенко, такие меры продиктованы утерей генерирующих мощностей. По его словам, Украина потеряла 9,8 гигаватт вырабатывающих мощностей. "У нас нет генерации, мы не можем импортом покрыть наши потребности. Просто физически нечего подать в сеть", - подытожил Попенко. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950585240.html
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904273319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире
Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, В мире
Украина может перейти к десятичасовым отключениям электричества
Украина может перейти к десятичасовым отключениям света из-за потери мощностей
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украина может перейти к 10-часовым отключениям электроэнергии в сутки, заявил глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
"Если у нас сейчас почти семь часов отключений, то мы, очевидно, будем ожидать отключения в июле по 10 часов", - заявил Попенко в эфире украинского YouTube-канала "Новости.live".
Как заявил Попенко, такие меры продиктованы утерей генерирующих мощностей. По его словам, Украина потеряла 9,8 гигаватт вырабатывающих мощностей. "У нас нет генерации, мы не можем импортом покрыть наши потребности. Просто физически нечего подать в сеть", - подытожил Попенко.
Глава правления компании "Укрэнерго
" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко
12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.