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Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном - РИА Новости, 05.06.2024
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11:20 05.06.2024 (обновлено: 11:27 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ege-1950603901.html
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном - РИА Новости, 05.06.2024
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном
Прокуратура начала проверку сообщения о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном, информирует пресс-служба надзорного ведомства Московской области. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:20
2024-06-05T11:27
происшествия
видное
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщения о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном, информирует пресс-служба надзорного ведомства Московской области. В релизе говорится о публикации, в которой утверждается, что перед проведением ЕГЭ в одной из школ Видного "уполномоченными лицами были допущены нарушения при осуществлении пропуска обучающихся в здание образовательного учреждения". "Видновская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится опрос сотрудников школы", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию проведения государственной итоговой аттестации, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240604/chuvashiya-1950531920.html
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видное
московская область (подмосковье)
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происшествия, видное, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Видное, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном

Прокуратура проверит сообщения о нарушениях при допуске на ЕГЭ в Видном

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщения о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном, информирует пресс-служба надзорного ведомства Московской области.
В релизе говорится о публикации, в которой утверждается, что перед проведением ЕГЭ в одной из школ Видного "уполномоченными лицами были допущены нарушения при осуществлении пропуска обучающихся в здание образовательного учреждения".
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"Видновская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится опрос сотрудников школы", - говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию проведения государственной итоговой аттестации, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияВидноеМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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