https://ria.ru/20240605/ege-1950603901.html

Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном

Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном - РИА Новости, 05.06.2024

Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном

Прокуратура начала проверку сообщения о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном, информирует пресс-служба надзорного ведомства Московской области. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:20

2024-06-05T11:20

2024-06-05T11:27

происшествия

видное

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщения о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном, информирует пресс-служба надзорного ведомства Московской области. В релизе говорится о публикации, в которой утверждается, что перед проведением ЕГЭ в одной из школ Видного "уполномоченными лицами были допущены нарушения при осуществлении пропуска обучающихся в здание образовательного учреждения". "Видновская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится опрос сотрудников школы", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию проведения государственной итоговой аттестации, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240604/chuvashiya-1950531920.html

https://ria.ru/20240531/salogubova-1949677562.html

видное

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, видное, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)