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Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном - РИА Новости, 05.06.2024
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном
Прокуратура начала проверку сообщения о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном, информирует пресс-служба надзорного ведомства Московской области. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:20
2024-06-05T11:20
2024-06-05T11:27
происшествия
видное
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщения о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном, информирует пресс-служба надзорного ведомства Московской области. В релизе говорится о публикации, в которой утверждается, что перед проведением ЕГЭ в одной из школ Видного "уполномоченными лицами были допущены нарушения при осуществлении пропуска обучающихся в здание образовательного учреждения". "Видновская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится опрос сотрудников школы", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию проведения государственной итоговой аттестации, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240604/chuvashiya-1950531920.html
https://ria.ru/20240531/salogubova-1949677562.html
видное
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, видное, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Видное, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях на ЕГЭ в Видном
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях при допуске на ЕГЭ в Видном
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщения о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном, информирует пресс-служба надзорного ведомства Московской области.
В релизе говорится о публикации, в которой утверждается, что перед проведением ЕГЭ в одной из школ Видного "уполномоченными лицами были допущены нарушения при осуществлении пропуска обучающихся в здание образовательного учреждения".
"Видновская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится опрос сотрудников школы", - говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию проведения государственной итоговой аттестации, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.