https://ria.ru/20240605/efimov-1950538425.html

Ефимов: корпус ДКБ святого Владимира планируется завершить в 2025 году

Ефимов: корпус ДКБ святого Владимира планируется завершить в 2025 году - РИА Новости, 05.06.2024

Ефимов: корпус ДКБ святого Владимира планируется завершить в 2025 году

Строительство нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира в столичном районе Сокольники планируется завершить в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:09

2024-06-05T09:09

2024-06-05T09:09

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Строительство нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира в столичном районе Сокольники планируется завершить в 2025 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В настоящий момент специалисты приступили к монтажу лифтового оборудования, также заканчивается монтаж фасадов и архитектурных элементов. В активной стадии ‒ выполнение работ по устройству внутренних инженерных коммуникаций: индивидуального теплового пункта, отопления, вентиляции и холодоснабжения, электроснабжения, слаботочных систем. Завершить строительство нового корпуса планируется в 2025 году", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он рассказал, что общая площадь корпуса составит 56 тысяч квадратных метров и будет состоять из шести надземных и двух подземных этажей. Строительство ведут с использованием энергоэффективных технологий и материалов, а также инновационных решений при создании светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.Уточняется, что в больнице появится многопрофильный комплекс – экспертный центр по лечению и диагностике детей на 570 мест, начнет функционировать клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории, а также отделение трансфузиологии. Вертолетная площадка на кровле позволит принимать экстренных пациентов.Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в комплексе появятся 15 современных операционных, 20 отделений стационара, центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа и отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. В медицинском учреждении установят два МРТ- и два КТ-аппарата, пять стационарных рентгенодиагностических комплексов, оборудование для ангиографической операционной, а также будут закуплены медицинская мебель и специализированные инструменты, заключил он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новом корпусе больницы появятся большие и светлые атриумы.

https://ria.ru/20240604/efimov-1950289736.html

https://ria.ru/20240531/promzona-1949609011.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)