Ефимов: корпус ДКБ святого Владимира планируется завершить в 2025 году
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Строительство нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира в столичном районе Сокольники планируется завершить в 2025 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"В настоящий момент специалисты приступили к монтажу лифтового оборудования, также заканчивается монтаж фасадов и архитектурных элементов. В активной стадии ‒ выполнение работ по устройству внутренних инженерных коммуникаций: индивидуального теплового пункта, отопления, вентиляции и холодоснабжения, электроснабжения, слаботочных систем. Завершить строительство нового корпуса планируется в 2025 году", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он рассказал, что общая площадь корпуса составит 56 тысяч квадратных метров и будет состоять из шести надземных и двух подземных этажей. Строительство ведут с использованием энергоэффективных технологий и материалов, а также инновационных решений при создании светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.
Уточняется, что в больнице появится многопрофильный комплекс – экспертный центр по лечению и диагностике детей на 570 мест, начнет функционировать клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории, а также отделение трансфузиологии. Вертолетная площадка на кровле позволит принимать экстренных пациентов.
Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в комплексе появятся 15 современных операционных, 20 отделений стационара, центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа и отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. В медицинском учреждении установят два МРТ- и два КТ-аппарата, пять стационарных рентгенодиагностических комплексов, оборудование для ангиографической операционной, а также будут закуплены медицинская мебель и специализированные инструменты, заключил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новом корпусе больницы появятся большие и светлые атриумы.