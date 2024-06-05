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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал налоговой 103 тысячи рублей - РИА Новости, 05.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:35 05.06.2024 (обновлено: 06:55 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/dolgi-1950550839.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал налоговой 103 тысячи рублей
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал налоговой 103 тысячи рублей - РИА Новости, 05.06.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал налоговой 103 тысячи рублей
Арестованный по делу о теракте в "Крокус сити холл" Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти 103 тысячи рублей, его счета заморожены, выяснило РИА Новости РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:35
2024-06-05T06:55
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в "Крокус сити холл" Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти 103 тысячи рублей, его счета заморожены, выяснило РИА Новости на основе анализа налоговых документов, имеющихся в распоряжении агентства. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Задолженность, как отмечается в документах, составляет 102,765 тысячи рублей. Операции остановлены по счетам в двух банках. По данным сервиса "БИР-Аналитик", в понедельник, 3 июня, счета Касимова были заморожены. Фискальными органами было вынесено решение о приостановлении операций по его счетам как ИП в связи "с неисполнением налогоплательщиком требований об уплате задолженности". Касимов, предположительно, владел кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания оно закрылось. Ранее источник сообщал РИА Новости, что Касимов из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя.
https://ria.ru/20240603/krokus-1950190295.html
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крокус, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал налоговой 103 тысячи рублей

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Касимов должен налоговой 103 тысячи рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлишер Касимов в Басманном суде
Алишер Касимов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алишер Касимов в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в "Крокус сити холл" Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти 103 тысячи рублей, его счета заморожены, выяснило РИА Новости на основе анализа налоговых документов, имеющихся в распоряжении агентства.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
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Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Шарипзоды
3 июня, 15:00
Задолженность, как отмечается в документах, составляет 102,765 тысячи рублей. Операции остановлены по счетам в двух банках.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", в понедельник, 3 июня, счета Касимова были заморожены. Фискальными органами было вынесено решение о приостановлении операций по его счетам как ИП в связи "с неисполнением налогоплательщиком требований об уплате задолженности".
Касимов, предположительно, владел кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания оно закрылось. Ранее источник сообщал РИА Новости, что Касимов из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя.
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