https://ria.ru/20240605/dolgi-1950550839.html

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал налоговой 103 тысячи рублей

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал налоговой 103 тысячи рублей - РИА Новости, 05.06.2024

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал налоговой 103 тысячи рублей

Арестованный по делу о теракте в "Крокус сити холл" Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти 103 тысячи рублей, его счета заморожены, выяснило РИА Новости РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T06:35

2024-06-05T06:35

2024-06-05T06:55

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935862853_0:479:2789:2048_1920x0_80_0_0_ea8dea1727135379752d809e16ff6aeb.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в "Крокус сити холл" Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти 103 тысячи рублей, его счета заморожены, выяснило РИА Новости на основе анализа налоговых документов, имеющихся в распоряжении агентства. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Задолженность, как отмечается в документах, составляет 102,765 тысячи рублей. Операции остановлены по счетам в двух банках. По данным сервиса "БИР-Аналитик", в понедельник, 3 июня, счета Касимова были заморожены. Фискальными органами было вынесено решение о приостановлении операций по его счетам как ИП в связи "с неисполнением налогоплательщиком требований об уплате задолженности". Касимов, предположительно, владел кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания оно закрылось. Ранее источник сообщал РИА Новости, что Касимов из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя.

https://ria.ru/20240603/krokus-1950190295.html

https://ria.ru/20240530/kompensatsii-1949249468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия