Рейтинг@Mail.ru
Диверсанты, заставлявшие подростков совершать поджоги, получили сроки - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 05.06.2024 (обновлено: 18:15 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/diversanty-1950646216.html
Диверсанты, заставлявшие подростков совершать поджоги, получили сроки
Диверсанты, заставлявшие подростков совершать поджоги, получили сроки - РИА Новости, 05.06.2024
Диверсанты, заставлявшие подростков совершать поджоги, получили сроки
Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 22 годам колонии двух диверсантов, заставлявших подростков в Подмосковье поджигать релейные шкафы на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:55
2024-06-05T18:15
московская область (подмосковье)
происшествия
наро-фоминский район
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 22 годам колонии двух диверсантов, заставлявших подростков в Подмосковье поджигать релейные шкафы на железной дороге, сообщили РИА Новости в суде."Суд приговорил Евгения Заичкина к 17 годам лишения свободы, а Кирилла Горькова — к 22 годам и трем месяцам", — сказали в суде. Согласно приговору, первые несколько лет они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также с них взыскан ущерб по иску РЖД — на 320 тысяч рублей.Согласно материалам дела, по заданию украинских спецслужб мужчины шантажом заставляли подростков поджигать релейные шкафы в Наро-Фоминском районе Подмосковья и снимать это на видео. Суд признал их виновными в диверсиях, создании диверсионного сообщества, вовлечении несовершеннолетних в особо тяжкие преступления.
https://ria.ru/20240403/diversant-1937618611.html
московская область (подмосковье)
наро-фоминский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия, наро-фоминский район, ржд
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Наро-Фоминский район, РЖД
Диверсанты, заставлявшие подростков совершать поджоги, получили сроки

Диверсанты, заставлявшие подростков поджигать релейные шкафы, получили сроки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 22 годам колонии двух диверсантов, заставлявших подростков в Подмосковье поджигать релейные шкафы на железной дороге, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Евгения Заичкина к 17 годам лишения свободы, а Кирилла Горькова — к 22 годам и трем месяцам", — сказали в суде. Согласно приговору, первые несколько лет они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также с них взыскан ущерб по иску РЖД — на 320 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, по заданию украинских спецслужб мужчины шантажом заставляли подростков поджигать релейные шкафы в Наро-Фоминском районе Подмосковья и снимать это на видео. Суд признал их виновными в диверсиях, создании диверсионного сообщества, вовлечении несовершеннолетних в особо тяжкие преступления.
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске
3 апреля, 15:47
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияНаро-Фоминский районРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала