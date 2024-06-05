https://ria.ru/20240605/diversanty-1950646216.html

Диверсанты, заставлявшие подростков совершать поджоги, получили сроки

Диверсанты, заставлявшие подростков совершать поджоги, получили сроки - РИА Новости, 05.06.2024

Диверсанты, заставлявшие подростков совершать поджоги, получили сроки

Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 22 годам колонии двух диверсантов, заставлявших подростков в Подмосковье поджигать релейные шкафы на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:55

2024-06-05T12:55

2024-06-05T18:15

московская область (подмосковье)

происшествия

наро-фоминский район

ржд

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 22 годам колонии двух диверсантов, заставлявших подростков в Подмосковье поджигать релейные шкафы на железной дороге, сообщили РИА Новости в суде."Суд приговорил Евгения Заичкина к 17 годам лишения свободы, а Кирилла Горькова — к 22 годам и трем месяцам", — сказали в суде. Согласно приговору, первые несколько лет они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также с них взыскан ущерб по иску РЖД — на 320 тысяч рублей.Согласно материалам дела, по заданию украинских спецслужб мужчины шантажом заставляли подростков поджигать релейные шкафы в Наро-Фоминском районе Подмосковья и снимать это на видео. Суд признал их виновными в диверсиях, создании диверсионного сообщества, вовлечении несовершеннолетних в особо тяжкие преступления.

https://ria.ru/20240403/diversant-1937618611.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), происшествия, наро-фоминский район, ржд