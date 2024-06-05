https://ria.ru/20240605/diskriminatsiya-1950559725.html

Бывший сотрудник Meta* обвинил компанию в предвзятом отношении к Газе

Бывший сотрудник Meta* обвинил компанию в предвзятом отношении к Газе - РИА Новости, 05.06.2024

Бывший сотрудник Meta* обвинил компанию в предвзятом отношении к Газе

Бывший сотрудник корпорации Meta* обвинил ее в предвзятом отношении к контенту, связанному с конфликтом в секторе Газа, и заявил, что был уволен за попытки... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:38

2024-06-05T08:38

2024-06-05T08:38

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бывший сотрудник корпорации Meta* обвинил ее в предвзятом отношении к контенту, связанному с конфликтом в секторе Газа, и заявил, что был уволен за попытки исправить ошибки, из-за которых пропалестинские публикации в принадлежащей Meta* соцсети Instagram* определялись как неприемлемые, передает агентство Рейтер. "Бывший инженер Meta* обвинил компанию в пристрастном обхождении с контентом, связанным с войной в Газе, утверждая в иске, что Meta* уволила его за попытки помочь устранить сбои, вызывавшие удаление палестинских публикаций в Instagram*", - говорится в сообщении агентства. Как сообщает агентство, инженер палестинского происхождения Фирас Хамад подал на корпорацию в суд за дискриминацию, незаконное увольнение и "другие неправомерные действия" и заявил, что Meta* удаляла во внутренней переписке сотрудников сообщения, где упоминалась гибель их родственников в секторе Газа, а также проверяла использование ими эмодзи с палестинским флагом, не подвергая при этом проверке сообщения с флагами Украины или Израиля. Агентство, ссылаясь на иск, утверждает, что в декабре минувшего года Хамад обнаружил, что короткое видео, выложенное палестинским журналистом и показывавшее разрушенный дом в Газе, было неверно определено как порнографическое. В феврале Хамад был уволен из компании. В октябре 2023 года Meta* заявляла о принятии ряда шагов в области политики размещения постов и работы фильтрации контента в своих соцсетях, среди прочего корпорация пообещала удалять контент, принадлежащий палестинскому движению ХАМАС или поддерживающий его.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231204/meta-1913589250.html

https://ria.ru/20240325/rassledovanie-1935659142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, украина, израиль, хамас, facebook