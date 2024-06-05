Рейтинг@Mail.ru
Бывший сотрудник Meta* обвинил компанию в предвзятом отношении к Газе - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/diskriminatsiya-1950559725.html
Бывший сотрудник Meta* обвинил компанию в предвзятом отношении к Газе
Бывший сотрудник Meta* обвинил компанию в предвзятом отношении к Газе - РИА Новости, 05.06.2024
Бывший сотрудник Meta* обвинил компанию в предвзятом отношении к Газе
Бывший сотрудник корпорации Meta* обвинил ее в предвзятом отношении к контенту, связанному с конфликтом в секторе Газа, и заявил, что был уволен за попытки... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:38
2024-06-05T08:38
в мире
технологии
россия
украина
израиль
хамас
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бывший сотрудник корпорации Meta* обвинил ее в предвзятом отношении к контенту, связанному с конфликтом в секторе Газа, и заявил, что был уволен за попытки исправить ошибки, из-за которых пропалестинские публикации в принадлежащей Meta* соцсети Instagram* определялись как неприемлемые, передает агентство Рейтер. "Бывший инженер Meta* обвинил компанию в пристрастном обхождении с контентом, связанным с войной в Газе, утверждая в иске, что Meta* уволила его за попытки помочь устранить сбои, вызывавшие удаление палестинских публикаций в Instagram*", - говорится в сообщении агентства. Как сообщает агентство, инженер палестинского происхождения Фирас Хамад подал на корпорацию в суд за дискриминацию, незаконное увольнение и "другие неправомерные действия" и заявил, что Meta* удаляла во внутренней переписке сотрудников сообщения, где упоминалась гибель их родственников в секторе Газа, а также проверяла использование ими эмодзи с палестинским флагом, не подвергая при этом проверке сообщения с флагами Украины или Израиля. Агентство, ссылаясь на иск, утверждает, что в декабре минувшего года Хамад обнаружил, что короткое видео, выложенное палестинским журналистом и показывавшее разрушенный дом в Газе, было неверно определено как порнографическое. В феврале Хамад был уволен из компании. В октябре 2023 года Meta* заявляла о принятии ряда шагов в области политики размещения постов и работы фильтрации контента в своих соцсетях, среди прочего корпорация пообещала удалять контент, принадлежащий палестинскому движению ХАМАС или поддерживающий его.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231204/meta-1913589250.html
https://ria.ru/20240325/rassledovanie-1935659142.html
россия
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_259e4db5b02d233e8f213243cb67a5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, россия, украина, израиль, хамас, facebook
В мире, Технологии, Россия, Украина, Израиль, ХАМАС, Facebook
Бывший сотрудник Meta* обвинил компанию в предвзятом отношении к Газе

Экс-сотрудник Meta обвинили компанию в дискриминации палестинцев и подал в суд

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бывший сотрудник корпорации Meta* обвинил ее в предвзятом отношении к контенту, связанному с конфликтом в секторе Газа, и заявил, что был уволен за попытки исправить ошибки, из-за которых пропалестинские публикации в принадлежащей Meta* соцсети Instagram* определялись как неприемлемые, передает агентство Рейтер.
"Бывший инженер Meta* обвинил компанию в пристрастном обхождении с контентом, связанным с войной в Газе, утверждая в иске, что Meta* уволила его за попытки помочь устранить сбои, вызывавшие удаление палестинских публикаций в Instagram*", - говорится в сообщении агентства.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Испанские СМИ подали иск против Meta* на 550 миллионов евро
4 декабря 2023, 12:03
Как сообщает агентство, инженер палестинского происхождения Фирас Хамад подал на корпорацию в суд за дискриминацию, незаконное увольнение и "другие неправомерные действия" и заявил, что Meta* удаляла во внутренней переписке сотрудников сообщения, где упоминалась гибель их родственников в секторе Газа, а также проверяла использование ими эмодзи с палестинским флагом, не подвергая при этом проверке сообщения с флагами Украины или Израиля.
Агентство, ссылаясь на иск, утверждает, что в декабре минувшего года Хамад обнаружил, что короткое видео, выложенное палестинским журналистом и показывавшее разрушенный дом в Газе, было неверно определено как порнографическое. В феврале Хамад был уволен из компании.
В октябре 2023 года Meta* заявляла о принятии ряда шагов в области политики размещения постов и работы фильтрации контента в своих соцсетях, среди прочего корпорация пообещала удалять контент, принадлежащий палестинскому движению ХАМАС или поддерживающий его.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
ЕК начала расследование против Apple и Meta*
25 марта, 14:25
 
В миреТехнологииРоссияУкраинаИзраильХАМАСFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала