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На развитие центров роста в ДФО направят 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.06.2024
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15:53 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/dfo-1950714359.html
На развитие центров роста в ДФО направят 1,2 миллиарда рублей
На развитие центров роста в ДФО направят 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.06.2024
На развитие центров роста в ДФО направят 1,2 миллиарда рублей
Кабмин РФ направит свыше 1,2 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в субъектах на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:53
2024-06-05T15:53
россия
михаил мишустин
дальний восток
магаданская область
экономика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кабмин РФ направит свыше 1,2 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в субъектах на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В ходе совещание кабмина Мишустин сообщил, что правительство реализует разработанный по поручению президента плана развития центров экономического роста на Дальнем Востоке."Создаем там все условия для комфортной жизни, предусматриваем в федеральном бюджете средства на эти цели. Благодаря единой субсидии за последние 6 лет в субъектах макрорегиона построены и отремонтированы сотни нужных жителям объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские садики, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги, котельни", - сказал Мишустин."Сегодня также выделим свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей", - добавил глава кабмина.По его словам, средства пойдут на строительство высоковольтной линии электропередачи Магаданской области, противотуберкулезного диспансера и лечебного корпуса центральной районной больницы в Хабаровском крае, и на благоустройство дворов в Чукотском автономной округе.
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россия
дальний восток
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россия, михаил мишустин, дальний восток, магаданская область, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Дальний Восток, Магаданская область, Экономика
На развитие центров роста в ДФО направят 1,2 миллиарда рублей

Правительство направит свыше 1,2 млрд рублей на центры роста на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кабмин РФ направит свыше 1,2 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в субъектах на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе совещание кабмина Мишустин сообщил, что правительство реализует разработанный по поручению президента плана развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.
«
"Создаем там все условия для комфортной жизни, предусматриваем в федеральном бюджете средства на эти цели. Благодаря единой субсидии за последние 6 лет в субъектах макрорегиона построены и отремонтированы сотни нужных жителям объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские садики, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги, котельни", - сказал Мишустин.
"Сегодня также выделим свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей", - добавил глава кабмина.
По его словам, средства пойдут на строительство высоковольтной линии электропередачи Магаданской области, противотуберкулезного диспансера и лечебного корпуса центральной районной больницы в Хабаровском крае, и на благоустройство дворов в Чукотском автономной округе.
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РоссияМихаил МишустинДальний ВостокМагаданская областьЭкономика
 
 
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