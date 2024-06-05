https://ria.ru/20240605/dfo-1950714359.html

На развитие центров роста в ДФО направят 1,2 миллиарда рублей

На развитие центров роста в ДФО направят 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.06.2024

На развитие центров роста в ДФО направят 1,2 миллиарда рублей

Кабмин РФ направит свыше 1,2 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в субъектах на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:53

2024-06-05T15:53

2024-06-05T15:53

россия

михаил мишустин

дальний восток

магаданская область

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_1ba4cb7692ba1a86570a18423a7435c6.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кабмин РФ направит свыше 1,2 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в субъектах на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В ходе совещание кабмина Мишустин сообщил, что правительство реализует разработанный по поручению президента плана развития центров экономического роста на Дальнем Востоке."Создаем там все условия для комфортной жизни, предусматриваем в федеральном бюджете средства на эти цели. Благодаря единой субсидии за последние 6 лет в субъектах макрорегиона построены и отремонтированы сотни нужных жителям объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские садики, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги, котельни", - сказал Мишустин."Сегодня также выделим свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей", - добавил глава кабмина.По его словам, средства пойдут на строительство высоковольтной линии электропередачи Магаданской области, противотуберкулезного диспансера и лечебного корпуса центральной районной больницы в Хабаровском крае, и на благоустройство дворов в Чукотском автономной округе.

https://ria.ru/20240605/shestakov-1950711886.html

россия

дальний восток

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, дальний восток, магаданская область, экономика