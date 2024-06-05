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Даванков прокомментировал законопроект о запрете никабов в школах - РИА Новости, 05.06.2024
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07:44 05.06.2024 (обновлено: 07:53 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/davankov-1950554895.html
Даванков прокомментировал законопроект о запрете никабов в школах
Даванков прокомментировал законопроект о запрете никабов в школах - РИА Новости, 05.06.2024
Даванков прокомментировал законопроект о запрете никабов в школах
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков пояснил, что соавторами законопроекта о праве региональных властей и образовательных учреждений... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:44
2024-06-05T07:53
россия
владислав даванков
адам делимханов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков пояснил, что соавторами законопроекта о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах стали избиратели и родители школьников. В конце мая стало известно, что Даванков внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах. В пояснительной записке к законопроекту, который есть в распоряжении РИА Новости, отмечалось, что проектом предлагается предоставить полномочия региональным властям принимать решения "о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах". В ответ на это депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что запрет на ношение религиозной одежды в школах противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания. "Соавторы - наши избиратели, родители школьников. Наступил момент, когда запросы к нам по этой теме набрали критическую массу", - написал Даванков в Telegram-канале. Вице-спикер Госдумы отметил, отвечая на слова Делимханова о незаконности подобных решений, что запрет ношения религиозной одежды является законным, согласно решению Верховного суда. При этом Даванков подчеркнул, что подобные ограничения не нужны в национальных республиках, где люди верны традициям. Кроме того, он обратил внимание на то, что никабы, закрывающие лицо, должны быть запрещены в целях безопасности. Законопроектом предлагается установить, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны иметь право запрещать ношение в образовательных организациях религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой. В пояснительной записке также отмечалось, что, учитывая высокий уровень террористических угроз, есть необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах, поскольку человека с закрытым лицом не может идентифицировать камера видеонаблюдения. Также запрет религиозной одежды в школах и других образовательных организациях поможет закрепить светский характер образования в государственных и муниципальных организациях. Кроме того, в пояснительном документе уточнялось, что запретить ношение никабов в школах можно будет, если более половины членов совета родителей несовершеннолетних обучающихся проголосовали за принятие соответствующего нормативного акта.
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россия, владислав даванков, адам делимханов, госдума рф
Россия, Владислав Даванков, Адам Делимханов, Госдума РФ
Даванков прокомментировал законопроект о запрете никабов в школах

Даванков: соавторами проекта о праве на запрет никабов были избиратели

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков пояснил, что соавторами законопроекта о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах стали избиратели и родители школьников.
В конце мая стало известно, что Даванков внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах. В пояснительной записке к законопроекту, который есть в распоряжении РИА Новости, отмечалось, что проектом предлагается предоставить полномочия региональным властям принимать решения "о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах". В ответ на это депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что запрет на ношение религиозной одежды в школах противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.
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"Соавторы - наши избиратели, родители школьников. Наступил момент, когда запросы к нам по этой теме набрали критическую массу", - написал Даванков в Telegram-канале.
Вице-спикер Госдумы отметил, отвечая на слова Делимханова о незаконности подобных решений, что запрет ношения религиозной одежды является законным, согласно решению Верховного суда. При этом Даванков подчеркнул, что подобные ограничения не нужны в национальных республиках, где люди верны традициям.
Кроме того, он обратил внимание на то, что никабы, закрывающие лицо, должны быть запрещены в целях безопасности.
Законопроектом предлагается установить, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны иметь право запрещать ношение в образовательных организациях религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой. В пояснительной записке также отмечалось, что, учитывая высокий уровень террористических угроз, есть необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах, поскольку человека с закрытым лицом не может идентифицировать камера видеонаблюдения. Также запрет религиозной одежды в школах и других образовательных организациях поможет закрепить светский характер образования в государственных и муниципальных организациях. Кроме того, в пояснительном документе уточнялось, что запретить ношение никабов в школах можно будет, если более половины членов совета родителей несовершеннолетних обучающихся проголосовали за принятие соответствующего нормативного акта.
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РоссияВладислав ДаванковАдам ДелимхановГосдума РФ
 
 
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