https://ria.ru/20240605/chasov_yar-1950563361.html

Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 05.06.2024

Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Часов Яр — небольшой город в Донецкой Народной Республике, известный добычей огнеупорных глин и производством жаропрочных изделий. Он расположен на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:00

2024-06-05T09:00

2024-06-05T11:39

инфографика

часов яр

донецкая народная республика

спецоперация

донбасс

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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Часов Яр — небольшой город в Донецкой Народной Республике, известный добычей огнеупорных глин и производством жаропрочных изделий. Он расположен на господствующей высоте, взятие которой откроет дорогу на Константиновку, Славянск и Краматорск. По данным британского аналитика Александра Меркуриса, в Краматорске находится штаб украинской группировки, отвечающей за военные действия в Донбассе.ВСУ превратили Часов Яр в мощный укрепрайон. Дополнительной преградой служит канал Северский Донец — Донбасс. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские войска уже действуют в черте города. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.

часов яр

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

часов яр, донецкая народная республика, инфографика, спецоперация, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф