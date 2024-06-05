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Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 05.06.2024
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09:00 05.06.2024 (обновлено: 11:39 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/chasov_yar-1950563361.html
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 05.06.2024
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Часов Яр — небольшой город в Донецкой Народной Республике, известный добычей огнеупорных глин и производством жаропрочных изделий. Он расположен на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:00
2024-06-05T11:39
инфографика
часов яр
донецкая народная республика
спецоперация
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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Часов Яр — небольшой город в Донецкой Народной Республике, известный добычей огнеупорных глин и производством жаропрочных изделий. Он расположен на господствующей высоте, взятие которой откроет дорогу на Константиновку, Славянск и Краматорск. По данным британского аналитика Александра Меркуриса, в Краматорске находится штаб украинской группировки, отвечающей за военные действия в Донбассе.ВСУ превратили Часов Яр в мощный укрепрайон. Дополнительной преградой служит канал Северский Донец — Донбасс. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские войска уже действуют в черте города. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
часов яр
донецкая народная республика
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часов яр, донецкая народная республика, инфографика, спецоперация, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Инфографика, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Спецоперация, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Инфографика

Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Читать ria.ru в
Часов Яр — небольшой город в Донецкой Народной Республике, известный добычей огнеупорных глин и производством жаропрочных изделий. Он расположен на господствующей высоте, взятие которой откроет дорогу на Константиновку, Славянск и Краматорск. По данным британского аналитика Александра Меркуриса, в Краматорске находится штаб украинской группировки, отвечающей за военные действия в Донбассе.
ВСУ превратили Часов Яр в мощный укрепрайон. Дополнительной преградой служит канал Северский Донец — Донбасс. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские войска уже действуют в черте города. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонЧасов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
 
ИнфографикаЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаСпецоперацияДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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