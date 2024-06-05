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Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 05.06.2024
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Часов Яр — небольшой город в Донецкой Народной Республике, известный добычей огнеупорных глин и производством жаропрочных изделий. Он расположен на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:00
2024-06-05T09:00
2024-06-05T11:39
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Часов Яр — небольшой город в Донецкой Народной Республике, известный добычей огнеупорных глин и производством жаропрочных изделий. Он расположен на господствующей высоте, взятие которой откроет дорогу на Константиновку, Славянск и Краматорск. По данным британского аналитика Александра Меркуриса, в Краматорске находится штаб украинской группировки, отвечающей за военные действия в Донбассе.ВСУ превратили Часов Яр в мощный укрепрайон. Дополнительной преградой служит канал Северский Донец — Донбасс. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские войска уже действуют в черте города. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
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Инфографика, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Спецоперация, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ