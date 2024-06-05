https://ria.ru/20240605/burkina-faso-1950665946.html
Лавров отметил развитие военно-технических связей с Буркина-Фасо
Лавров отметил развитие военно-технических связей с Буркина-Фасо - РИА Новости, 05.06.2024
Лавров отметил развитие военно-технических связей с Буркина-Фасо
Россия и Буркина-Фасо развивают равноправное сотрудничество в военной сфере, а также в экономике, здравоохранении и других областях, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:41
2024-06-05T13:41
2024-06-05T13:52
буркина-фасо
россия
сергей лавров
экономика
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УАГАДУГУ, 5 мая - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо развивают равноправное сотрудничество в военной сфере, а также в экономике, здравоохранении и других областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С приходом президента (Буркина-Фасо Ибрагима - ред.) Траоре мы смогли полноценно раскрыть и продолжаем раскрывать потенциал взаимовыгодного равноправного сотрудничества в самых разных областях, включая экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование, военное и военно-техническое сотрудничество", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД страны Карамоко Жаном-Мари Траоре.Лавров отдельно отметил, что отношения России с Буркина-Фасо после прихода к власти Траоре получили "новый, мощный, позитивный импульс".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буркина-фасо, россия, сергей лавров, экономика
Буркина-Фасо, Россия, Сергей Лавров, Экономика
Лавров отметил развитие военно-технических связей с Буркина-Фасо
Лавров: связи России и Буркина-Фасо в военно-технической сфере развиваются
УАГАДУГУ, 5 мая - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо развивают равноправное сотрудничество в военной сфере, а также в экономике, здравоохранении и других областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С приходом президента (Буркина-Фасо Ибрагима - ред.) Траоре мы смогли полноценно раскрыть и продолжаем раскрывать потенциал взаимовыгодного равноправного сотрудничества в самых разных областях, включая экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование, военное и военно-техническое сотрудничество", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД страны Карамоко Жаном-Мари Траоре.
Лавров отдельно отметил, что отношения России с Буркина-Фасо после прихода к власти Траоре получили "новый, мощный, позитивный импульс".