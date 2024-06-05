https://ria.ru/20240605/burkina-faso-1950665946.html

Лавров отметил развитие военно-технических связей с Буркина-Фасо

Лавров отметил развитие военно-технических связей с Буркина-Фасо - РИА Новости, 05.06.2024

Лавров отметил развитие военно-технических связей с Буркина-Фасо

Россия и Буркина-Фасо развивают равноправное сотрудничество в военной сфере, а также в экономике, здравоохранении и других областях, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:41

2024-06-05T13:41

2024-06-05T13:52

буркина-фасо

россия

сергей лавров

экономика

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УАГАДУГУ, 5 мая - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо развивают равноправное сотрудничество в военной сфере, а также в экономике, здравоохранении и других областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С приходом президента (Буркина-Фасо Ибрагима - ред.) Траоре мы смогли полноценно раскрыть и продолжаем раскрывать потенциал взаимовыгодного равноправного сотрудничества в самых разных областях, включая экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование, военное и военно-техническое сотрудничество", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД страны Карамоко Жаном-Мари Траоре.Лавров отдельно отметил, что отношения России с Буркина-Фасо после прихода к власти Траоре получили "новый, мощный, позитивный импульс".

https://ria.ru/20240603/burkina-faso-1950082317.html

буркина-фасо

россия

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Кирилл Волков

буркина-фасо, россия, сергей лавров, экономика