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После ЧП с буксиром "Байкал" в Карском море возбудили дело - РИА Новости, 05.06.2024
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07:31 05.06.2024 (обновлено: 10:01 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/buksir-1950553865.html
После ЧП с буксиром "Байкал" в Карском море возбудили дело
После ЧП с буксиром "Байкал" в Карском море возбудили дело - РИА Новости, 05.06.2024
После ЧП с буксиром "Байкал" в Карском море возбудили дело
Уголовное дело заведено после того, как буксир опрокинулся и затонул в енисейском заливе Карского моря, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:31
2024-06-05T10:01
карское море
россия
происшествия
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено после того, как буксир опрокинулся и затонул в енисейском заливе Карского моря, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, восемь членов экипажа эвакуированы, один числится пропавшим без вести. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что местонахождение одного лица до сих пор не установлено, проводятся поисково-спасательные мероприятия.
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карское море
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карское море, россия, происшествия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Карское море, Россия, Происшествия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
После ЧП с буксиром "Байкал" в Карском море возбудили дело

После ЧП с буксиром "Байкал" в Карском море возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено после того, как буксир опрокинулся и затонул в енисейском заливе Карского моря, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, восемь членов экипажа эвакуированы, один числится пропавшим без вести.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что местонахождение одного лица до сих пор не установлено, проводятся поисково-спасательные мероприятия.
Контейнеровоз сел на мель между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при следовании на выход из Контейнеровоз а Санкт-Петербурга. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Карское мореРоссияПроисшествияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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