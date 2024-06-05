https://ria.ru/20240605/buksir-1950553865.html

После ЧП с буксиром "Байкал" в Карском море возбудили дело

После ЧП с буксиром "Байкал" в Карском море возбудили дело - РИА Новости, 05.06.2024

После ЧП с буксиром "Байкал" в Карском море возбудили дело

Уголовное дело заведено после того, как буксир опрокинулся и затонул в енисейском заливе Карского моря, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:31

2024-06-05T07:31

2024-06-05T10:01

карское море

россия

происшествия

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено после того, как буксир опрокинулся и затонул в енисейском заливе Карского моря, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, восемь членов экипажа эвакуированы, один числится пропавшим без вести. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что местонахождение одного лица до сих пор не установлено, проводятся поисково-спасательные мероприятия.

https://ria.ru/20240325/peterburg-1935693730.html

карское море

россия

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карское море, россия, происшествия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)