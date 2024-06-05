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В Карском море опрокинулся буксир "Байкал"
В Карском море опрокинулся буксир "Байкал" - РИА Новости, 05.06.2024
В Карском море опрокинулся буксир "Байкал"
Буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, восемь членов экипажа эвакуировали, один пропал без вести, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:58
2024-06-05T06:58
2024-06-05T07:43
карское море
происшествия
красноярский край
западно-сибирская транспортная прокуратура
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, восемь членов экипажа эвакуировали, один пропал без вести, сообщает в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Инцидент произошел во вторник около 20.00 по местному времени из-за сжатия льда, судно принадлежало ООО "СП Терминал"."Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола "Владивосток", один числится пропавшим без вести", — говорится в сообщении.На месте происшествия работают спасатели, норильской транспортной прокуратурой организована проверка. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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карское море, происшествия, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура
Карское море, Происшествия, Красноярский край, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Карском море опрокинулся буксир "Байкал"
В Карском море опрокинулся буксир "Байкал", один человек пропал без вести