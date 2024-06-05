https://ria.ru/20240605/buksir-1950551661.html

В Карском море опрокинулся буксир "Байкал"

В Карском море опрокинулся буксир "Байкал" - РИА Новости, 05.06.2024

В Карском море опрокинулся буксир "Байкал"

Буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, восемь членов экипажа эвакуировали, один пропал без вести, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T06:58

2024-06-05T06:58

2024-06-05T07:43

карское море

происшествия

красноярский край

западно-сибирская транспортная прокуратура

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, восемь членов экипажа эвакуировали, один пропал без вести, сообщает в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Инцидент произошел во вторник около 20.00 по местному времени из-за сжатия льда, судно принадлежало ООО "СП Терминал"."Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола "Владивосток", один числится пропавшим без вести", — говорится в сообщении.На месте происшествия работают спасатели, норильской транспортной прокуратурой организована проверка. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

https://ria.ru/20240521/astrakhan-1947430012.html

карское море

красноярский край

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карское море, происшествия, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура