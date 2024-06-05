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На МКАД заменят более 1,2 миллиона квадратных метров асфальта - РИА Новости, 05.06.2024
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11:13 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/biryukov-1950601017.html
На МКАД заменят более 1,2 миллиона квадратных метров асфальта
На МКАД заменят более 1,2 миллиона квадратных метров асфальта - РИА Новости, 05.06.2024
На МКАД заменят более 1,2 миллиона квадратных метров асфальта
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по замене свыше 1,2 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на МКАД,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:13
2024-06-05T11:13
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по замене свыше 1,2 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 36 участков общей площадью более 1,2 миллиона квадратных метров", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что асфальт заменят на 10 участках внутренней стороны и 18 - внешней, восьми транспортных развязках - Боровской, Варшавской, Дмитровской, Калужской, Киевской, Ленинградской, Бутовской и Волоколамской. "Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил Петр Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси. Для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет избежать повреждений полотна даже при высокой транспортной нагрузке. -0-
https://ria.ru/20231019/moskva-1903849481.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На МКАД заменят более 1,2 миллиона квадратных метров асфальта

Бирюков: на МКАД отремонтируют более 1,2 миллиона квадратных метров асфальта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по замене свыше 1,2 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 36 участков общей площадью более 1,2 миллиона квадратных метров", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что асфальт заменят на 10 участках внутренней стороны и 18 - внешней, восьми транспортных развязках - Боровской, Варшавской, Дмитровской, Калужской, Киевской, Ленинградской, Бутовской и Волоколамской.
"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
Для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет избежать повреждений полотна даже при высокой транспортной нагрузке. -0-
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