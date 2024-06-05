https://ria.ru/20240605/bezopasnost-1950797501.html

Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности

Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности - РИА Новости, 05.06.2024

Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности

Взаимодействие в сфере безопасности развивается между Россией и Чадом, африканская республика в таком взаимодействии заинтересована, учитывая террористические... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:20

2024-06-05T20:20

2024-06-05T20:20

в мире

чад

россия

западная африка

сергей лавров

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НДЖАМЕНА (Республика Чад), 5 июн - РИА Новости. Взаимодействие в сфере безопасности развивается между Россией и Чадом, африканская республика в таком взаимодействии заинтересована, учитывая террористические угрозы в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас развивается взаимодействие в сфере безопасности, Чад заинтересован в этом, учитывая, что сохраняются до сих пор террористические угрозы в этом регионе, которые прежде всего связаны с разрушением ливийской государственности в 2011 году и это было основным источником тех террористических и экстремистских проявлений, которые сейчас сохраняются и даже нарастают в странах Сахаро-Сахельской зоны, Западной Африки и в других частях континента", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада.

https://ria.ru/20240124/putin-1923202828.html

чад

россия

западная африка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чад, россия, западная африка, сергей лавров