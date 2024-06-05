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Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности - РИА Новости, 05.06.2024
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20:20 05.06.2024
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Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности - РИА Новости, 05.06.2024
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности
Взаимодействие в сфере безопасности развивается между Россией и Чадом, африканская республика в таком взаимодействии заинтересована, учитывая террористические... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:20
2024-06-05T20:20
в мире
чад
россия
западная африка
сергей лавров
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НДЖАМЕНА (Республика Чад), 5 июн - РИА Новости. Взаимодействие в сфере безопасности развивается между Россией и Чадом, африканская республика в таком взаимодействии заинтересована, учитывая террористические угрозы в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас развивается взаимодействие в сфере безопасности, Чад заинтересован в этом, учитывая, что сохраняются до сих пор террористические угрозы в этом регионе, которые прежде всего связаны с разрушением ливийской государственности в 2011 году и это было основным источником тех террористических и экстремистских проявлений, которые сейчас сохраняются и даже нарастают в странах Сахаро-Сахельской зоны, Западной Африки и в других частях континента", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада.
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чад
россия
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в мире, чад, россия, западная африка, сергей лавров
В мире, Чад, Россия, Западная Африка, Сергей Лавров
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности

Лавров: Чад заинтересован во взаимодействии с Россией в сфере безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НДЖАМЕНА (Республика Чад), 5 июн - РИА Новости. Взаимодействие в сфере безопасности развивается между Россией и Чадом, африканская республика в таком взаимодействии заинтересована, учитывая террористические угрозы в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас развивается взаимодействие в сфере безопасности, Чад заинтересован в этом, учитывая, что сохраняются до сих пор террористические угрозы в этом регионе, которые прежде всего связаны с разрушением ливийской государственности в 2011 году и это было основным источником тех террористических и экстремистских проявлений, которые сейчас сохраняются и даже нарастают в странах Сахаро-Сахельской зоны, Западной Африки и в других частях континента", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Путин заявил президенту Чада, что Россия с тревогой следит за террористами
24 января, 14:21
 
В миреЧадРоссияЗападная АфрикаСергей Лавров
 
 
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