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Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности - РИА Новости, 05.06.2024
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности
Взаимодействие в сфере безопасности развивается между Россией и Чадом, африканская республика в таком взаимодействии заинтересована, учитывая террористические... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:20
2024-06-05T20:20
2024-06-05T20:20
в мире
чад
россия
западная африка
сергей лавров
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НДЖАМЕНА (Республика Чад), 5 июн - РИА Новости. Взаимодействие в сфере безопасности развивается между Россией и Чадом, африканская республика в таком взаимодействии заинтересована, учитывая террористические угрозы в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас развивается взаимодействие в сфере безопасности, Чад заинтересован в этом, учитывая, что сохраняются до сих пор террористические угрозы в этом регионе, которые прежде всего связаны с разрушением ливийской государственности в 2011 году и это было основным источником тех террористических и экстремистских проявлений, которые сейчас сохраняются и даже нарастают в странах Сахаро-Сахельской зоны, Западной Африки и в других частях континента", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада.
https://ria.ru/20240124/putin-1923202828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чад, россия, западная африка, сергей лавров
В мире, Чад, Россия, Западная Африка, Сергей Лавров
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Чада в сфере безопасности
Лавров: Чад заинтересован во взаимодействии с Россией в сфере безопасности