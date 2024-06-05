https://ria.ru/20240605/bespilotniki-1950552609.html

Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов

Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов - РИА Новости, 05.06.2024

Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей пять беспилотников, с помощью которых Киев собирался... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:14

2024-06-05T07:14

2024-06-05T07:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воронежская область

киев

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей пять беспилотников, с помощью которых Киев собирался совершить террористические атаки, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905527970.html

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воронежская область

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безопасность, россия, воронежская область, киев