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Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов
Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов - РИА Новости, 05.06.2024
Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей пять беспилотников, с помощью которых Киев собирался... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:14
2024-06-05T07:14
2024-06-05T07:14
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безопасность
россия
воронежская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей пять беспилотников, с помощью которых Киев собирался совершить террористические атаки, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области", - добавили в МО РФ.
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безопасность, россия, воронежская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область, Киев
Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов
Минобороны: над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбили пять БПЛА