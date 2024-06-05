https://ria.ru/20240605/bayden-1950725156.html

Запрет на убежище в США для мигрантов ослабит поддержку Байдена, пишут СМИ

Запрет на убежище в США для мигрантов ослабит поддержку Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024

Запрет на убежище в США для мигрантов ослабит поддержку Байдена, пишут СМИ

Временный запрет на получение убежища в США для нелегальных мигрантов из Мексики угрожает ослабить поддержку американского президента Джо Байдена внутри... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:27

2024-06-05T16:27

2024-06-05T16:27

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мексика

латинская америка

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Временный запрет на получение убежища в США для нелегальных мигрантов из Мексики угрожает ослабить поддержку американского президента Джо Байдена внутри Демократической партии и среди ряда избирателей, пишут американские СМИ. Во вторник Белый дом заявил, что Байден вводит временный запрет на получение политического убежища в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой. Соответствующая мера будет вступать в силу только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит. Сейчас, по заверению Белого дома, именно такая ситуация. "Шаг (президента - ред.) разъярил часть демократов, утверждающих, что Байден уступил требованиям республиканцев, проигнорировал миграционное законодательство и может оттолкнуть от себя часть электората демократов", - пишет газета Washington Post. При этом, как отмечает издание, ряд законодателей-демократов считают, что принятые главой государства меры недостаточно кардинальны. Другие же придерживаются мнения, что новые ограничения носят слишком суровый характер. Телеканал NBC News подчеркивает, что миграционная политика Байдена может лишить его части избирателей родом из стран Латинской Америки. По данным телеканала, любое колебание их поддержки в президентской гонке с таким небольшим разрывом может иметь последствия для кандидатов. При этом все больше латиноамериканцев уверены, что Республиканская партия и кандидат от нее Дональд Трамп могут обеспечить лучшую защиту границы. "Многие латиноамериканские избиратели используют иммиграцию как лакмусовую бумажку, рассматривая тех, кто выступает против иммигрантов, как тех, кто выступает и против латиноамериканцев", - сообщает телеканал. Рекордные показатели нелегальной миграции фиксируют в США последние три года, пока Байден находится на посту президента. В декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц.

https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html

https://ria.ru/20240605/bayden-1950592214.html

https://ria.ru/20240605/bayden-1950554681.html

сша

мексика

латинская америка

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в мире, сша, мексика, латинская америка, джо байден, дональд трамп