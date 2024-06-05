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Байден в Европе почувствует одновременно поддержку и изоляцию, считает NYT - РИА Новости, 05.06.2024
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14:00 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/bayden-1950673245.html
Байден в Европе почувствует одновременно поддержку и изоляцию, считает NYT
Байден в Европе почувствует одновременно поддержку и изоляцию, считает NYT - РИА Новости, 05.06.2024
Байден в Европе почувствует одновременно поддержку и изоляцию, считает NYT
Президент США Джо Байден во время визита в Европу почувствует одновременно "и поддержку, и изоляцию" со стороны европейских лидеров из-за его позиции по Украине РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:00
2024-06-05T14:00
в мире
сша
джо байден
украина
евросоюз
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Европу почувствует одновременно "и поддержку, и изоляцию" со стороны европейских лидеров из-за его позиции по Украине и сектору Газа, пишет газета New York Times. В среду Байден прибыл с трехдневным визитом во Францию по случаю празднования 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Там президент США примет участие в юбилейных мероприятиях и проведет двусторонние переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном об Украине, Ближнем Востоке и климате. "Серия встреч поставит Байдена в положение, которого он не испытывал с тех пор, как стал президентом: его одновременно и поддержит, и изолирует та же группа союзников, чьего расположения он добивался почти четыре года", - пишет газета. По мнению New York Times, такая ситуация представляет собой вызов для Байдена, который проверит его дипломатические навыки. Несмотря на то, что американский лидер объединяет союзников США для защиты Украины, он будет бросать им вызов в вопросе войны в секторе Газа.
https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html
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в мире, сша, джо байден, украина, евросоюз
В мире, США, Джо Байден, Украина, Евросоюз
Байден в Европе почувствует одновременно поддержку и изоляцию, считает NYT

NYT: Байден в Европе почувствует и поддержку, и изоляцию из-за своей позиции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Европу почувствует одновременно "и поддержку, и изоляцию" со стороны европейских лидеров из-за его позиции по Украине и сектору Газа, пишет газета New York Times.
В среду Байден прибыл с трехдневным визитом во Францию по случаю празднования 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Там президент США примет участие в юбилейных мероприятиях и проведет двусторонние переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном об Украине, Ближнем Востоке и климате.
"Серия встреч поставит Байдена в положение, которого он не испытывал с тех пор, как стал президентом: его одновременно и поддержит, и изолирует та же группа союзников, чьего расположения он добивался почти четыре года", - пишет газета.
По мнению New York Times, такая ситуация представляет собой вызов для Байдена, который проверит его дипломатические навыки. Несмотря на то, что американский лидер объединяет союзников США для защиты Украины, он будет бросать им вызов в вопросе войны в секторе Газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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