https://ria.ru/20240605/bayden-1950673245.html

Байден в Европе почувствует одновременно поддержку и изоляцию, считает NYT

Байден в Европе почувствует одновременно поддержку и изоляцию, считает NYT - РИА Новости, 05.06.2024

Байден в Европе почувствует одновременно поддержку и изоляцию, считает NYT

Президент США Джо Байден во время визита в Европу почувствует одновременно "и поддержку, и изоляцию" со стороны европейских лидеров из-за его позиции по Украине РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:00

2024-06-05T14:00

2024-06-05T14:00

в мире

сша

джо байден

украина

евросоюз

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Европу почувствует одновременно "и поддержку, и изоляцию" со стороны европейских лидеров из-за его позиции по Украине и сектору Газа, пишет газета New York Times. В среду Байден прибыл с трехдневным визитом во Францию по случаю празднования 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Там президент США примет участие в юбилейных мероприятиях и проведет двусторонние переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном об Украине, Ближнем Востоке и климате. "Серия встреч поставит Байдена в положение, которого он не испытывал с тех пор, как стал президентом: его одновременно и поддержит, и изолирует та же группа союзников, чьего расположения он добивался почти четыре года", - пишет газета. По мнению New York Times, такая ситуация представляет собой вызов для Байдена, который проверит его дипломатические навыки. Несмотря на то, что американский лидер объединяет союзников США для защиты Украины, он будет бросать им вызов в вопросе войны в секторе Газа.

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, украина, евросоюз