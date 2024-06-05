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Politico: политика Байдена по Украине может помешать ему переизбраться - РИА Новости, 05.06.2024
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10:56 05.06.2024 (обновлено: 10:58 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/bayden-1950592214.html
Politico: политика Байдена по Украине может помешать ему переизбраться
Politico: политика Байдена по Украине может помешать ему переизбраться - РИА Новости, 05.06.2024
Politico: политика Байдена по Украине может помешать ему переизбраться
Внешняя политика президента США Джо Байдена, в частности, действия страны в конфликтах на Украине и в секторе Газа, могут помешать ему на президентских выборах, РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:56
2024-06-05T10:58
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Внешняя политика президента США Джо Байдена, в частности, действия страны в конфликтах на Украине и в секторе Газа, могут помешать ему на президентских выборах, пишет газета Politico. Издание подчеркивает, что рейтинг Байдена упал после "неудачного вывода американских войск из Афганистана" летом 2021 года. Несмотря на то, что ему удалось достичь ряда успехов на внешнеполитическом направлении, в частности, объединить союзников по НАТО после начала военного конфликта на Украине, в последние месяцы ситуация изменилась, подчеркивает издание. Украина теряет позиции, а военный конфликт в секторе Газа "не близок к завершению, несмотря на усилия Байдена по достижению прекращения огня". "Две кровопролитные войны - на Украине и в Газе - осложнили работу президента, и, как показывают опросы, поспособствовали шаткости его политического положения на родине", - говорится в материале. Бывший старший советник американского сенатора Берни Сандерса Мэтт Дасс заявил, что существует "ощущение мирового хаоса, которое не пойдет ему на пользу" на выборах. "Я думаю, что люди задаются легитимными вопросами, такими как "на правильном ли мы пути?" - добавил Дасс. Неназванный стратег Демократической партии США заявил изданию, что "внешняя политика является проблемой для Байдена", поскольку она подрывает центральное положение его предвыборной кампании 2020 года, "когда он заявил, что восстановит (образ - ред.) Америки заграницей и вернет нас к нормальной жизни". Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20231119/bayden-1910455677.html
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в мире, украина, сша, америка, джо байден, берни сандерс, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Америка, Джо Байден, Берни Сандерс, Дональд Трамп, НАТО
Politico: политика Байдена по Украине может помешать ему переизбраться

Politico: внешняя политика Байдена может помешать ему на выборах президента США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Внешняя политика президента США Джо Байдена, в частности, действия страны в конфликтах на Украине и в секторе Газа, могут помешать ему на президентских выборах, пишет газета Politico.
Издание подчеркивает, что рейтинг Байдена упал после "неудачного вывода американских войск из Афганистана" летом 2021 года. Несмотря на то, что ему удалось достичь ряда успехов на внешнеполитическом направлении, в частности, объединить союзников по НАТО после начала военного конфликта на Украине, в последние месяцы ситуация изменилась, подчеркивает издание. Украина теряет позиции, а военный конфликт в секторе Газа "не близок к завершению, несмотря на усилия Байдена по достижению прекращения огня".
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"Две кровопролитные войны - на Украине и в Газе - осложнили работу президента, и, как показывают опросы, поспособствовали шаткости его политического положения на родине", - говорится в материале.
Бывший старший советник американского сенатора Берни Сандерса Мэтт Дасс заявил, что существует "ощущение мирового хаоса, которое не пойдет ему на пользу" на выборах.
"Я думаю, что люди задаются легитимными вопросами, такими как "на правильном ли мы пути?" - добавил Дасс.
Неназванный стратег Демократической партии США заявил изданию, что "внешняя политика является проблемой для Байдена", поскольку она подрывает центральное положение его предвыборной кампании 2020 года, "когда он заявил, что восстановит (образ - ред.) Америки заграницей и вернет нас к нормальной жизни".
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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