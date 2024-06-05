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СМИ: Хантер Байден отправлял наркодиллерам фотографии кокаина - РИА Новости, 05.06.2024
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01:25 05.06.2024 (обновлено: 05:42 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html
СМИ: Хантер Байден отправлял наркодиллерам фотографии кокаина
СМИ: Хантер Байден отправлял наркодиллерам фотографии кокаина - РИА Новости, 05.06.2024
СМИ: Хантер Байден отправлял наркодиллерам фотографии кокаина
Сын президента США Хантер Байден отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина, выяснилось в суде по делу о нарушениях при хранении оружия; присяжным... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T01:25
2024-06-05T05:42
в мире
сша
делавэр
калифорния
хантер байден
фбр
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина, выяснилось в суде по делу о нарушениях при хранении оружия; присяжным показали полуголого обвиняемого с курительной трубкой, сообщает телеканал CNN.В ходе рассмотрения дела в суде штата Делавэр во вторник обвинитель показал присяжным несколько видео, которые удалось получить с электронных устройств Байдена-младшего. "На одном из них Хантер Байден без футболки с предметом, похожим на трубку для курения. На другом белая субстанция на весах", — говорится в сообщении. Показания в первый день рассмотрения по существу дал спецагент ФБР, который занимался расследованием, сообщает телеканал."Агент ФБР рассказала, что Хантер Байден отправил сообщение о том, что курит крэк-кокаин, через несколько дней после покупки оружия", — передает телеканал. С сентября по ноябрь 2018 года Байден-младший снял с карты 150 тысяч долларов, за пистолет в середине октября он заплатил наличными, сообщил свидетель.Присяжным также показали несколько фотографий с кокаином на весах, снимки нашли на устройствах Хантера Байдена. "Прокурор заявил, что снимками наркотиков Хантер Байден обменивался с диллерами в Калифорнии", — сообщает телеканал.Из данных о присяжных, которым доверили рассматривать дело, следует, что многие из них владеют оружием, у кого-то родственники или друзья страдали алкогольной или наркотической зависимостью, кто-то сам привлекался за вождение в нетрезвом состоянии.Против Хантера Байдена рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы не выносятся.Тем временем, Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности.
https://ria.ru/20240117/kokain-1921764479.html
https://ria.ru/20240413/khanter_bayden-1939739734.html
https://ria.ru/20240214/bayden-1927218256.html
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в мире, сша, делавэр, калифорния, хантер байден, фбр
В мире, США, Делавэр, Калифорния, Хантер Байден, ФБР
СМИ: Хантер Байден отправлял наркодиллерам фотографии кокаина

CNN: суд выяснил, что Хантер Байден отправлял своим наркодиллерам фото кокаина

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина, выяснилось в суде по делу о нарушениях при хранении оружия; присяжным показали полуголого обвиняемого с курительной трубкой, сообщает телеканал CNN.
В ходе рассмотрения дела в суде штата Делавэр во вторник обвинитель показал присяжным несколько видео, которые удалось получить с электронных устройств Байдена-младшего. "На одном из них Хантер Байден без футболки с предметом, похожим на трубку для курения. На другом белая субстанция на весах", — говорится в сообщении.
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Показания в первый день рассмотрения по существу дал спецагент ФБР, который занимался расследованием, сообщает телеканал.
"Агент ФБР рассказала, что Хантер Байден отправил сообщение о том, что курит крэк-кокаин, через несколько дней после покупки оружия", — передает телеканал.
С сентября по ноябрь 2018 года Байден-младший снял с карты 150 тысяч долларов, за пистолет в середине октября он заплатил наличными, сообщил свидетель.
Присяжным также показали несколько фотографий с кокаином на весах, снимки нашли на устройствах Хантера Байдена. "Прокурор заявил, что снимками наркотиков Хантер Байден обменивался с диллерами в Калифорнии", — сообщает телеканал.
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Из данных о присяжных, которым доверили рассматривать дело, следует, что многие из них владеют оружием, у кого-то родственники или друзья страдали алкогольной или наркотической зависимостью, кто-то сам привлекался за вождение в нетрезвом состоянии.
Против Хантера Байдена рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы не выносятся.
Тем временем, Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности.
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В миреСШАДелавэрКалифорнияХантер БайденФБР
 
 
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